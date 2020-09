Il 26 settembre è stata una giornata speciale per Elettra Lamborghini: l'ereditiera ha sposato Afrojack, coronando così il suo sogno d'amore. Nonostante sia stata costretta a fare le cose "in piccolo", a causa dell'emergenza Covid-19 ha potuto invitare "solo" un centinaio di ospiti, ha trovato lo stesso il modo di rendere il matrimonio spettacolare. Tra meravigliose decorazioni floreali realizzate da Vincenzo Dascanio, fuochi d'artificio e performance musicali, la giornata è stata davvero speciale. La cantante ha sfoggiato tre diversi abiti da sposa, incantando tutti con la sua bellezza tra scollature profonde, maxi spacchi e trasparenze audaci. Come ha completato i suoi look bridal? Con dei gioielli scintillanti e preziosi firmati dall'azienda napoletana I Gioielli del Sole.

Elettra Lamborghini, gli orecchini e la collana di diamanti per le nozze

Elettra Lamborghini aveva già dato un'anticipazione sui gioielli che avrebbe indossato alle nozze la notte prima della cerimonia, anche se nelle immagini condivise aveva mantenuto un certo riserbo sulla questione, lasciando intendere che era ancora indecisa sulla scelta da prendere. Una volta comparsa sull'altare ha poi puntato sulla sobrietà (almeno per quanto riguarda i preziosi). Al primo abito in pizzo e tulle scollato e trasparente sui lati ha infatti abbinato dei semplici orecchini punto luce di diamanti, preferendo tenere il collo "libero". Con il secondo look, invece, ha osato con un collier sottile di pietre scintillanti e con dei pendenti coordinati, caratterizzati da tre file di diamanti asimmetriche.

La parure scintillante a tema floreale per l'ultimo cambio look

È stato però con il terzo cambio che ha dato il meglio di lei. Oltre all'abito con il maxi spacco ricoperto di micro paillettes, ha sfoggiato una parure di diamanti a tema floreale con un collier a punta tempestato di pietre preziose che riproducevano la forma dei petali e degli orecchini abbinati. Tutti i gioielli sono in oro bianco e diamanti, sono firmati dal brand I Gioielli del Sole. Abbiamo contattato i portavoce dell'azienda napoletana di preziosi e abbiamo scoperto che si tratta di pezzi unici creati appositamente per il matrimonio di Elettra. Il loro prezzo totale si aggira tra i 90.000 e i 120.000 euro, non è possibile stabilire la cifra precisa perché basta un diamante o dell'oro bianco in più perché cambi in maniera vertiginosa. Chi se non l'erede della famiglia Lamborghini potrebbe permettersi tanto lusso per le nozze?