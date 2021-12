Valentina Ferragni incanta in nero alla prima di The Ferragnez: la pochette si trasforma in specchio Ieri sera si è tenuta al cinema Odeon di Milano la prima di The Ferragnez, la serie di Prime Video dedicata alla famiglia di Chiara Ferragni e Fedez. Tra i protagonisti dell’evento c’era anche Valentina Ferragni, apparsa splendida in nero e con una originale borsetta che si trasforma in specchio.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo un momento davvero magico della loro vita: dopo aver avuto la seconda figlia Vittoria, si sono lanciati a capofitto in un progetto lavorativo "di famiglia". Il prossimo 9 dicembre sbarcheranno infatti su Prime Video con The Ferragnez, la loro prima serie tv in pieno stile Keeping up with Kardashian. Dopo la première di Madrid, alla quale hanno preso parte solo i due coniugi protagonisti, ieri sera si è tenuta la prima al cinema Odeon di Milano e per l'occasione la famiglia si è riunita sul red carpet. Oltre a Chiara, meravigliosa in un abito di tulle verde smeraldo, e al suo "piccolo uomo" Leone (elegantissimo in smoking Versace), ad attirare le attenzioni è stata la più piccola delle sorelle Ferragni, Valentina.

Il look di Valentina Ferragni alla prima di The Ferragnez

Valentina Ferragni ha dato il meglio di lei in fatto di look per la prima milanese di The Ferragnez: ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black, indossando un abito su misura firmato Versace. Ha scelto un modello sinuoso con la gonna alla caviglia, un maxi spacco posteriore e un bustier con lo scollo squadrato e le spalline rigide decorate con delle micro paillettes scintillanti. Per completare il tutto ha scelto dei sandali col tacco a spillo e un cerchietto in tinta con cui ha tenuto i capelli tirati all'indietro. La vera protagonista dell'outfit, però, era la borsetta, ovvero una pochette di Versace con specchio incorporato, usata dall'influencer per controllare il beauty look nel corso della serata.

La borsa–specchio di Versace

Il ritorno agli eventi di gala dopo l'operazone

Valentina Ferragni ha affrontato un'esperienza difficile nelle ultime settimane: ha rimosso una cisti sulla fronte, scoprendo che in verità si trattava di un raro tumore alla pelle. Oggi, sebbene debba continuare a tenere la situazione sotto controllo, è fuori pericolo ma porta ancora i segni dell'operazione. Sul viso ha infatti la cicatrice ma, piuttosto che nasconderla con fondotinta e filtri, preferisce mostrarla sia sui social che sui red carpet, dando prova di grande coraggio. Il "tappeto rosa" della prima di The Ferragnez non è il primo che ha calcato dopo l'intervento, qualche giorno fa era stata anche alla première di House of Gucci, non avendo paura di sfilare col cerotto sulla fronte. La sorella di Chiara ha così dimostrato di essere una paladina di body positivity: come lei stessa ha dichiarato (citando Zero Calcare), "La cicatrice non passa, è come una medaglia che nessuno può portarti via".