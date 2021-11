Valentina Ferragni, primo red carpet dopo l’operazione: abbina i guanti trasparenti ai collant con il logo All’anteprima milanese del film House of Gucci c’era anche Valentina Ferragni, con un cerotto sulla fronte: l’influencer infatti ha avuto un piccolo problema di salute.

A cura di Beatrice Manca

A Milano è stato presentato in anteprima House of Gucci, il film di Ridley Scott sulla famiglia che ha fondato l'omonima casa di moda italiana, in particolare sull'omicidio di Maurizio Gucci. L'anteprima è stata una vera e propria parata di stelle: oltre a Lady Gaga, che ha sfilato in un abito rosso Versace, c'erano la stylist Anna Dello Russo, l'influencer Elisa Maino, la cantante Emma Marrone e il conduttore Tommaso Zorzi, solo per citarne alcuni. Alla prima era presente anche Valentina Ferragni, con collant logati e guanti trasparenti en pendant. I fan hanno notato che l'influencer aveva un cerotto sul viso: Valentina Ferragni infatti si è da poco operata.

Valentina Ferragni con la gonna da principessa (a noleggio)

L'influencer ha sfilato sul red carpet insieme al fidanzato, Luca Vezil, entrambi con look Gucci. La sorella di Chiara Ferragni indossava un semplice dolcevita nero con una gonna rosa confetto lunga fino alle caviglie, che si apriva rivelando le calzamaglie con il caratteristico logo Gucci. La gonna, ha spiegato l'influencer nelle storie di Instagram, arriva da Revest, atelier specializzato nel noleggio di capi firmati per un'occasione speciale. Il tocco finale? Una minibag Gucci e i guanti di velo, abbinati ai collant logati. Valentina Ferragni ha anche indossato un anello sui guanti, come una vera diva: i gioielli sono quelli del suo brand, Valentina Ferragni Studio.

Chiara Ferragni e Luca Vezil in Gucci

Perché Valentina Ferragni ha un cerotto sul viso

I fan hanno notato che l'influencer aveva un piccolo cerotto sulla fronte: lei stessa ha spiegato sabato di essersi sottoposta a un piccolo intervento per asportare una formazione anomala e farla analizzare. L'incisione è stata ricucita con tre punti, e Valentina Ferragni ha spiegato che l'idea che rimanga una cicatrice sul volto non la spaventa: "Ero molto spaventata per il problema e per l'operazione (per fortuna è la prima volta in vita mia) e per quanto riguarda la cicatrice so che alla fine la cosa più importante è la salute". Per ora l'influencer dovrà portare un piccolo cerotto, praticamente invisibile, ma ha comunque lanciato un appello a tutti coloro che la seguono: non rimandate esami e visite mediche, perché non c'è nulla di più prezioso del nostro benessere.