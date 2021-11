Valentina Ferragni mostra la cicatrice dopo l’operazione: “Instagram è fatto anche di veri problemi” A 4 giorni dall’operazione al viso a cui si è dovuta sottoporre, Valentina Ferragni ha mostrato la cicatrice sulla fronte e ha lanciato un messaggio importante.

A cura di Giusy Dente

in foto: Valentina Ferragni, @valentinaferragni

All’anteprima milanese del film House of Gucci era presente anche Valentina Ferragni. Gonna rosa, dolcevita nero, collant logati Gucci e guanti trasparenti en pendant per la sorella di Chiara Ferragni, che ha sfilato sul red carpet assieme al fidanzato Luca Vezil. Per lei è stato il primo evento dopo l'intervento al viso che ha dovuto subire, difatti aveva sulla fronte un cerotto. Nei giorni scorsi ha raccontato tutti ai suoi follower e non ha esitato anche a mostrare la cicatrice post operazione: lo ha fatto per lanciare un messaggio importante.

Valentina Ferragni operata al viso

La sorella minore di Chiara Ferragni in un lungo post pubblicato su Instagram ha spiegato ai suoi follower cosa le è successo. Tutto è cominciato un anno fa, quando ha notato sul viso la comparsa di un brufolo un po' strano, che col passare del tempo non accennava a scomparire, anzi ha cominciato ad ulcerarsi. Si è dunque rivolta a un medico che le ha consigliato di sottoporsi a un piccolo intervento. Adesso è in attesa dei risultati della biopsia: potrebbe essere una cisti o un carcinoma basocellulare, una tipologia di tumore maligno poco aggressiva.

in foto: Valentina ferragni e Luca Vezil alla premiere milanese di House of Gucci

Valentina Ferragni dopo l'operazione

L'influencer sul red carpet di House of Gucci aveva un cerotto sulla fronte, che adesso ha rimosso, mostrando a tutti i punti che ha sulla ferita e la cicatrice. A quattro giorni dall'operazione ha voluto tranquillizzare chi si è preoccupato per lei, ma parallelamente ha voluto far riflettere su quanto a volte Instagram tenda ad ingannare le persone. Si tende a pensare che gli influencer abbiano vite fatte solo di viaggi, feste, lusso, abiti firmati, eventi glamour, red carpet. Ma questa è solo una faccia della medaglia: sui social ciascuno mostra solo ciò che vuole che gli altri vedono, ma nel ‘dietro le quinte' c'è la vita vera, che è molto più complessa e meno perfetta di quanto si creda. Vale anche per Valentina Ferragni, che difatti ha scritto: "Instagram non è solo viaggi, moda, amore, politica, belle cose e cibo, è fatto anche di vera vita, veri problemi e vere persone".

L'influencer ci tiene molto all'aspetto veritiero di Instagram, consapevole di quanto gli stereotipi di perfezione che si vedono online possano diventare un'ossessione e possano condizionare in peggio. Vale anche per l'aspetto fisico, per questo lei è solita mostrarsi senza filtri ed è un'icona di body positivity. Spesso è stata vittima di body shaming, ma ha imparato a gestire le critiche e i giudizi degli haters, perché ha imparato ad amarsi e accettare il suo corpo, ‘imperfezioni' comprese. Spesso parla ai suoi follower dell'importanza di volersi bene e per questo ha voluto anche sensibilizzarli sull'importanza di prendersi cura di sé a 360 gradi, anche con un controllo medico in più. Nel post ha scritto: "Probabilmente al 99% di voi il mio problema rimarrà solo il mio problema, ma forse quell’1% deciderà di andare dal dottore per farsi vedere quello strano brufolo che, chissà perché, non va più via".