Chiara Ferragni, il red carpet è di famiglia: baby Vittoria con l’abito in pizzo, Leone con lo smoking A Milano è stata presentata in anteprima la serie tv “The Ferragnez” e per l’occasione Chiara Ferragni e Fedez hanno riunito tutta la famiglia al cinema Odeon.

A cura di Beatrice Manca

Grande red carpet di famiglia per i Ferragnez: questa sera a Milano è stata presentata in anteprima la serie tv di Amazon Prime Video "The Ferragnez" e per l'occasione Chiara Ferragni e Fedez hanno portato tutta la famiglia al cinema Odeon. La prima ufficiale si è svolta in Spagna, dove la coppia ha sfoggiato look coordinati in total black, ma stasera la prima italiana è a pochi passi da casa e quindi hanno potuto partecipare anche i bambini, i nonni e le zie. Per l'occasione Chiara Ferragni non poteva certo rinunciare al glamour, tra paillettes, trasparenze e cristalli. Ma a rubare la scena sono stati Leone e Vittoria, elegantissimi sul loro primo tappeto rosso.

Fedez e Leone

I look di Chiara Ferragni e Fedez alla prima

Dopo l'abito in velluto nero indossato per la prima spagnola, Chiara Ferragni ha cambiato decisamente stile. Per la prima milanese ha scelto un look molto natalizio: un vestito verde trasparente, con le spalle scoperte e applicazioni scintillanti sul corpetto e sulla gonna. L'abito è caratterizzato da intrecci e sovrapposizioni di tessuto, per un effetto vedo-non-vedo. Per l'occasione ha scelto di tenere i capelli liscissimi – aiutata dal make up artist Manuele Mameli – e ha optato per un make up leggero, con le guance scaldate dal blush. Il tocco finale? Orecchini pendenti di brillanti, con un bracciale en pendant.

l’abito di Chiara Ferragni per la prima della serie tv a Milano

Fedez invece aveva scelto un completo rivisitato: giacca grigia e pantaloni leggermente oversize, ma con un pullover al posto della camicia. All'evento era presente anche Valentina Ferragni, che si è ristabilita dopo l'operazione alla fronte e l'influenza: anche lei ha scelto un abito scintillante, ma total black, firmato Versace, completato da una fascia anni Sessanta sui capelli. Nella serie tv sono presenti tutti i familiari, incluse le nonne: anche loro erano sul tappeto rosso.

Valentina Ferragni in Versace

Il primo red carpet di famiglia di Vittoria e Leone

Ormai non ci sono più dubbi: Leone e Vittoria sono i degni eredi della madre imprenditrice, in fatto di stile. Vittoria non ha neanche un anno e già sfila sul red carpet, adorabile in un abito di pizzo bianco con le maniche vaporose e un fiocco rosa sui capelli. Leone invece ha sfoggiato il suo primo "mini smoking" Versace: elegantissimo con la giacca nera e la camicia bianca (per dare una lezione a papà Fedez!). Prima dell'evento la famiglia ha scattato alcuni selfie in cui Leone faceva le sue irresistibili smorfie: non vediamo l'ora di vederlo in azione nella serie!