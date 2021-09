Valentina Ferragni a Napoli per un matrimonio prende il bouquet: sarà la prossima a sposarsi? Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono spostati alla volta di Napoli per prendere parte a un matrimonio. Sui social hanno condiviso diversi momenti dei festeggiamenti, compreso il fatidico lancio del bouquet che è finito proprio nelle mani dell’influencer! Questo, secondo la leggenda, significa che la coppia potrebbe presto convolare a nozze.

A cura di Giusy Dente

Nozze in vista in casa Ferragni? Mentre Chiara e Fedez hanno proprio pochi giorni fa festeggiato in grande stile il loro terzo anniversario di matrimonio, la sorella minore dell'influencer potrebbe essere la prossima a pronunciare il fatidico sì. Anche Valentina Ferragni ha un grande amore per la moda e di recente ha lanciato una linea di gioielli che porta il suo nome. L'imprenditrice è molto seguita sui social, dove però spesso è stata bersaglio degli haters. I commenti sulla sua fisicità non sono mai mancati, un vero e proprio body shaming a cui ha sempre risposto per le rime. Da un lato ha spiegato di avere avuto dei problemi di salute che hanno influito molto sul suo metabolismo, dall'altro ha sottolineato che per una donna certi cambiamenti sono del tutto fisiologici. Lei ai filtri e ai ritocchi preferisce comunque la strada della naturalezza: non ha paura di esporsi, perché oggi è una donna consapevole che si ama e si accetta cos com'è. La 28enne è fidanzata da circa 8 anni con Luca Vezil. I due sono innamoratissimi e chissà, forse convoleranno a nozze molto presto.

Valentina Ferragni e Luca Vezil verso il matrimonio

Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno preso parte al matrimonio di un'amica e collega di lui. La cerimonia si è svolta a Napoli e poi tutti gli invitati si sono spostati per i festeggiamenti a Villa Mazzarella, una lussuosa location sulla collina di Posillipo, caratterizzata da un panorama unico e incantevole, che la stessa coppia non ha mancato di immortalare sui social. La Ferragni ha indossato un incantevole abito lilla: "Me ne sono innamorata subito e l'ho trovato perfetto" ha spiegato nelle sue Instagram Stories, dove ha specificato di averlo noleggiato da un atelier specializzato in occasioni speciali. Immancabili nell'outfit gli orecchini della sua collezione di gioielli, il modello Uali Lilac (70 euro).

Valentina prende il bouquet: nozze in vista?

Su Instagram Luca e Valentina hanno condiviso con i follower diversi momenti della giornata, dal viaggio verso Napoli alla festa in villa, tra cibo, danze e musica. Non poteva certo mancare, come ogni matrimonio che si rispetti, il tradizionale lancio del bouquet! Ma forse, nel filmarlo, il 30enne non si aspettava che a prendere la composizione floreale sarebbe stata la sua fidanzata! Infatti proprio nelle mani di Valentina Ferragni è caduto il bouquet della sposa. "Vi dico solo che è scappato. Povero Luca" ha scritto nelle Instagram Stories l'influencer, nel commentare la reazione del compagno, ben consapevole del significato di quel rituale. Il lancio del bouquet è un momento irrinunciabile, è una sorta di ‘passaggio del testimone': la sposa lancia l'oggetto volgendo le spalle agli invitati e leggenda vuole che finisca nelle mani della sposa successiva. Valentina, dunque, potrebbe ricevere la fatidica proposta entro l'anno ed essere la prossima a pronunciare il fatidico sì.