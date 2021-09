Chiara Ferragni in rosa fluo per l’anniversario con Fedez: in autunno tornano le tinte neon Chiara Ferragni e Fedez hanno celebrato il loro terzo anniversario di matrimonio, dando vita a una delle scene più romaniche di sempre. Il rapper ha infatti scritto una nuova canzone per la moglie, dedicandogliela su una piattaforma allestita sul Lago di Como. Per l’occasione l’influencer ha indossato un abito fucsia fluo, lanciando il trend delle tinte neon per l’autunno.

A cura di Valeria Paglionico

Se per gli inglesi William e Kate sono il simbolo dell'amore vero, in Italia abbiamo i Ferragnez, ormai diventati protagonisti di una vera e propria favola moderna. Si sono conosciuti 5 anni fa dopo che il rapper aveva dedicato un verso ironico all'influencer in una delle sue hit dell'estate e da allora non si sono mai più lasciati, diventando marito e moglie nel 2018 e genitori di due splendidi bambini, Leone e Vittoria. Ieri hanno celebrato il loro terzo anniversario di matrimonio ed è stato tutto super romantico. Fedez ha scritto un nuovo pezzo dedicato alla moglie Chiara Ferragni, glielo ha cantato su una piattaforma allestita nel bel mezzo del Lago di Como, dando vita a una sorpresa dolcissima. Ecco cosa ha indossato l'imprenditrice per la sua giornata speciale.

Chiara Ferragni, il look per il terzo anniversario di matrimonio

Chiara Ferragni ha mostrato il look glamour scelto per la serata romantica con Fedez prima ancora di sapere della sorpresa. Se al matrimonio a Noto aveva spopolato con i suoi splendidi e romantici abiti Couture firmati Dior, per l'anniversario ha preferito qualcosa di più sbarazzino e casual. Ha infatti indossato un minidress fucsia fluo, un modello firmato The Bar che lascia la schiena completamente scoperta ma che è stato leggermente modificato rispetto all'originale, visto che ha la gonna cortissima e non lunga fino al ginocchio. Lo ha abbinato a un paio di anfibi con la suola carrarmato, uno dei must-have dell'autunno, e a una minibag nera, per la precisione l'iconica Lady Dior. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati, mentre per il make-up ha puntato tutto su dei colori super naturali.

L’abito fucsia di The Bar

Come abbinare le tinte fluo per l'autunno 2021

Chi ha detto che le tinte neon sono perfette solo per l'estate? Chiara Ferragni ha dimostrato che vanno benissimo anche in autunno, anticipando così quello che probabilmente diventerà il trend della prossima stagione. Fucsia acceso, arancio neon, verde lime, blu elettrico: ci si può sbizzarrire tra le tinte più svariate, l'importante è che siano accese e vitaminiche. Come abbinarle? L'ideale è smorzarle con degli accessori total black come ha fatto Chiara ma, se non si vuole osare come lei con un abito fluo all-over, basta anche una cintura, una borsetta o un dettaglio neon nel look. Insomma, dimenticate le nuance tenui e sobrie tipicamente autunnali: quest'anno la fine dell'estate sarà più colorata e spumeggiante che mai.