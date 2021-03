La 71esima edizione del Festival di Sanremo è un tantino diversa da quelle "tradizionali", si tiene in piena emergenza Covid-19 tra polemiche, controlli e restrizioni. Fino all'ultimo non si sapeva se sarebbe andata in scena oppure no, alla fine è poi stato deciso che si sarebbe tenuta ma con un mese di "ritardo" rispetto a quanto previsto e soprattutto senza pubblico. Vedere il teatro Ariston vuoto fa un certo effetto ma non per questo i protagonisti dell'evento hanno rinunciato alle performance spettacolari e ai look glamour. Nelle prime due serate se ne sono viste di tutti i colori, dal completo over di Matilda De Angelis agli outfit sensuali e scintillanti di Elodie, fino ad arrivare al total white di Gaia o alle paillettes di Orietta Berti. C'è però un dettaglio fashion che ha accomunato molte delle donne del Festival: hanno rilanciato il trend dei guanti. Si tratterà di un modo per adeguarsi alle restrizioni dovute alla pandemia?

Le donne "sanremesi" che hanno indossato i guanti

Il Festival di Sanremo non è solo la manifestazione canora più attesa dell'anno nel nostro paese, è anche una "vetrina fashion" dove le star mettono in mostra il loro stile nella speranza di imporre mode e tendenze da seguire. Guardando i look sfoggiati sul palco dell'Ariston fino ad ora, è chiaro che molte delle protagoniste stanno provando a rilanciare uno degli accessori più amati di tutti i tempi, ovvero i guanti.

in foto: Madame col guantino Dior

La Rappresentante di Lista ha scelto un modello in pelle fucsia fluo fino al gomito, abbinandolo allo splendido abito Valentino e ai peli delle ascelle in tinta, Laura Pausini ne ha preferiti alcuni classici in total black, Madame ha optato per un unico mini guantino silver in stile biker: a quanto pare nessuna di loro riesce a fare a meno di questo accessorio da "diva d'altri tempi".

in foto: Laura Pausini in Valentino con i guanti

I guanti sono il nuovo must-have?

Sebbene i guanti siano diventati una "presenza fissa" nei nostri look in tempi di Covid, le precauzioni legate alla pandemia non c'entrano nulla con la tendenza lanciata dalle donne del Festival. I guanti che hanno sfoggiato sul palco dell'Ariston non sono assolutamente protettivi, si tratta di modelli glamour in pelle usati solo per aggiungere un ulteriore dettaglio glamour ai loro sofisticati look da sera. Non si esclude, però, che, complice il periodo storico che stiamo vivendo, possano vivere un nuovo "periodo di gloria", diventando il must-have del momento. Certo, non è semplice abbinarli agli outfit casual della "normale" vita quotidiana ma è chiaro che sarebbero perfetti per sentirsi delle vere e proprie star con un semplice dettaglio super fashion.