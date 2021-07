in foto: Kylie Jenner

Chi è cresciuto negli anni Duemila guardando MTV non può non ricordarsi gli iconici look di Christina Aguilera ai tempi di Dirrty, con i pantaloni da cowboy e i top incrociati annodati dietro il collo. Quest'estate il suo look audace e irriverente ha fatto tendenza: dalle passerelle a TikTok spopolano gli "halter top", i top con scollo all'americana così corti da lasciar intravedere la parte inferiore del seno. Dopo il ritorno degli anni Novanta nella moda, è la volta degli anni Duemila, con tutto il loro potenziale luccicante e sensuale. La prima a seguire il trend è stata Kylie Jenner, che ha postato su Instagram la sua foto con un top colorato effetto pareo, ma l'halter top incrociato ha fatto la sua comparsa anche in passerella.

in foto: la modella Iris Law

Il top incrociato di Kylie Jenner

Kylie Jenner, una delle sorelle minori di Kim Kardashian, è famosa per aver fondato un brand di cosmetici che l'ha incoronata tra le miliardarie più giovani d'America. Famosa per il suo stile audace e provocante, è stata tra le prime celebrità a lanciare il trend del top intrecciato sul petto posando in riva al mare con un celebre abito di Jean Paul Gaultier, colorato e leggero come un pareo. Una scelta calcolata al millimetro: l'intreccio è studiato per (s)coprire il seno al millimetro.

in foto: Kylie Jenner in Jean Paul Gaultier

Il ritorno degli halter top incrociati

Quest'estate abbiamo visto tornare alcuni dei trend anni Duemila, dalla vita bassa alle acconciature retrò con treccine e mollettine. Ma il trend più audace e sensuale dell'estate 2021 è sicuramente l'halter top, cioé il top con scollo all'americana, con le due fasce incrociate sul petto. Anche Balmain l'ha proposto in passerella nella collezione Primavera/Estate 2021 con le paillettes rosa.

in foto: Balmain Primavera/Estate 2021

Per chi non se la sente di osare così tanto con la scollatura, i brand propongono numerosi top incrociati ma con una fascia elastica di "supporto": intrecci e tagli cut out sono la tendenza dell'estate, dalla versione couture di ANDREĀDAMO a quella low cost di H&M. Il trend sta spopolando su TikTok e in realtà è molto facile da realizzare in versione "do-it-yourself": basta annodare un pareo o un foulard dietro al collo e il gioco è fatto. Un'ottima idea per le serate in spiaggia, da sfoggiare su shorts e pantaloni in lino giocando con tessuti leggeri e colorati.