The Ferragnez: la serie

The Ferragnez, la serie: quanto costa la tazza coi cristalli di Fedez e Donatella Versace Nel quinto episodio di The Ferragnez, Fedez è con Donatella Versace per provare alcuni outfit. Bevono da una tazza che ha un costo da capogiro.

A cura di Giusy Dente

in foto: una scena di The Ferragnez

Continua il rapporto di amicizia tra Chiara Ferragni, Fedez e Amazon Prime Video. La piattaforma di Jeff Bezos aveva già distribuito il film Chiara Ferragni-Unposted, poi è stata la volta di Celebrity Hunted e di LOL-Chi ride e fuori, che hanno visto proprio il marito dell'influencer tra i protagonisti. Il cantante, tra le altre cose, è anche social brand ambassador del marchio per l'Italia. Adesso è invece sbarcata sulla piattaforma una serie interamente dedicata alla coppia: The Ferragnez.

in foto: una scena di The Ferragnez

The Ferragnez è su Amazon Prime Video

The Ferragnez racconta la quotidianità della coppia tra famiglia, viaggi, eventi, appuntamenti di lavoro. Lo show ripercorre il loro ultimo anno di vita, un anno in cui sono successe tante cose: c’è stato Sanremo, c’è stata la seconda gravidanza dell’influencer, la nascita della piccola Vittoria, le vacanze (come quella a Como nel periodo natalizio del 2020). Al momento sono stati rilasciati i primi cinque episodi, in attesa degli ultimi tre. Vi compaiono tutte le persone care ai Ferragnez, compresa una loro amica di vecchia data: Donatella Versace.

in foto: tazza da viaggio Versace

The Ferragnez, amici di Donatella Versace

La coppia è molto amica di Donatella Versace. L'influencer ha indossato spessissimo le creazioni della Maison e proprio a lei si è affidata Fedez per l'outfit del suo matrimonio. Ma non solo. Di Versace erano anche gli outfit sfoggiati dal cantante sul palco dell’Ariston, a febbraio 2020, quando ha partecipato al Festival di Sanremo. Tutti quei look realizzati appositamente per lui erano dedicati alla famiglia, a cominciare dalla prima camicia sfoggiata, che aveva le iniziali dei Ferragnez al completo stampate sulla schiena. In quel modo la coppia ha comunicato ai fan l'iniziale della secondogenita in arrivo, fino a quel momento tenuta nascosta: la V di Vittoria.

in foto: la tazza con la Medusa

Tutti vogliono la tazza con la Medusa

Nel quinto episodio di The Ferragnez si vede il momento in cui il cantante si reca all’atelier Versace per fare la prova costumi, in vista di Sanremo. Con lui ci sono sia sua moglie Chiara Ferragni che il figlio Leone. Il rapper e la stilista hanno in mano lo stesso oggetto: una tazza da viaggio borchiata con la Medusa, iconico simbolo della casa di moda. Quella di Fedez è nera, quella di Donatella Versace è azzurra, interamente ricoperte di cristalli. Entrambe sono in vendita online, disponibili anche in altri colori: il prezzo è di 850 euro. Insomma, una vera e propria tazza di lusso.