in foto: Philosophy di Lorenzo Serafini

Quali occhiali da sole scegliere per l'estate 2021? Quali sono i modelli di tendenza su cui puntare per completare un perfetto summer look? Quest'anno a spopolare sono i modelli dalle linee originali e retrò, come quelli dalle lenti tonde che ricordano un mood hippie anni '70. Sono di gran moda anche gli occhiali da sole dalle forme squadrate in total black o le varianti in bianco a gatta. Tornano di moda anche i modelli "tecnici" utilizzati solitamente dagli sportivi. A spopolare poi sono le mascherine e gli occhiali oversize che coprono il volto e nascondo lo sguardo. Ecco i modelli di tendenza da avere in estate.

Gli occhiali da sole bianchi

Erano occhiali di grido negli anni '90 e oggi sono tornati di moda. Stiamo parlando degli occhiali da sole con montatura in acetato bianco. In passerella li abbiamo visto da Sportmax che propone modelli over con stanghette doppie. Le varianti più chic sono quelle a gatta dalle forme tondeggianti griffate Marni e Guess o i maxi occhiali bianchi da diva firmati Prada.

in foto: Sportmax

Gli occhiali da sole fluo

La tendenza fluo torna prepotente quest'anno. Se però nelle precedenti stagione a spopolare erano abiti e vestiti dipinti con colori neon, ora il vero must è completare ogni look con accessori fluorescenti, proprio come ha fatto Chiara Ferragni, che in diverse occasioni ha creato look estivi abbinando borse, scarpe oppure occhiali da sole fluo. Per seguire il trend basta scegliere occhiali in giallo neon come i modelli di Ferragamo e di Etnia Barcelona. Vogue Eyewear propone modelli in rosa fluo, mentre Emilio Pucci sceglie il verde fluo per gli occhiali da sole.

in foto: Ferragamo

Gli occhiali da sole con lenti colorati

Lenti colorate in giallo, celeste, lilla e rosa colorano i modelli dal sapore vintage che spopolano quest'estate. Le varianti più trendy sono quelle con lenti a goccia in stile aviator come i modelli di Tod's e Dolce&Gabbana. Lenti lilla su montatura nera spiccano negli occhiali colorati di Retrosuperfuture, mentre un giallo acceso caratterizza i modelli a mascherina con montatura trasparente di Emporio Armani.

in foto: Tod’s

Gli occhiali da sole ovali

Sono piccoli e minimal, hanno lenti ovali e ricordano in tutto e per tutto i modelli di occhiali da sole che spopolavano negli anni '90 o apparivano sui volti dei protagonisti di celebri serie tv come Beverly Hills 90210. Tra le diverse proposte quelle più trendy sono firmate Giorgio Armani, con montatura in metallo bianco, o Guess, con lenti mini scure e montatura dorata.

in foto: Guess

Gli occhiali da sole a farfalla

Per le amanti dello stile classico e chic gli occhiali a farfalla da lady sono la scelta giusta. Questo modello intramontabile non passa mai di moda e aggiunge al look un tocco elegante e ricercato. I modelli più chic sono quelli con montatura metallica di Chanel e Tom Ford. Valentino propone una versione maxi con montatura in acetato tartarugato, mentre hanno lenti rosa pastello e montatura argentata i modelli a farfalla di Miu Miu.

in foto: Chanel

Gli occhiali da sole tartarugati

Anche gli occhiali da sole con montatura tartarugata sono un must intramontabile. Sempre eleganti, sempre ricercati e sempre alla moda, questi modelli aggiungono un tocco ricercato al look, si tratta infatti di occhiali mai estremi, mai eccessivi. Tra i modelli disponibili puntate su un occhiale dalle linee semplici come quello di Ray-Ban, un vero e proprio evergreen, su varianti dalle lenti tondi come quelle di Oliver Peoples o su montature più squadrate, come quelle firmate Blaze e Retrosuperfuture.

in foto: Ray–Ban

Gli occhiali da sole a mascherina

Gli occhiali maxi a mascherina sono senza dubbio uno dei modelli più trendy e cool della stagione. In questo caso bisogna esagerare con occhiali maxi e vistosi, magari con loghi in bella mostra o con lenti specchiate. Il logo del brand appare in bella mostra sul modello firmato Philosophy di Lorenzo Serafini, mentre hanno linee futuristiche e oversize le mascherine di Emporio Armani e Diesel. Max&Co. sceglie una montatura trasparente, mentre Moncler punta sul nero. Infine se desiderate una mascherina chic e super cool puntate sui modelli di Victoria Beckham, grande amante di questi occhiali oversize, che nella sua collezione eyewear propone varianti squadrate con montatura dorata e dettagli tartaruga.

in foto: Philosophy di Lorenzo Serafini

Gli occhiali da sole total black

Anche gli occhiali neri sono un evegreeen su cui puntare in estate, un modello sempre attuale e facilmente abbinabile con tutti i look. Quest'anno gli occhiali neri hanno forme maxi e in alcuni casi ricordano le classiche mascherine oversize, in questo caso però è presente una montatura in acetato total black. Se amate le linee classiche scegliete i maxi occhaili da diva di Lanvin, mentre per un look contemporaneo scegliete varianti squadrate come quelle di Stella McCartney, GCDS e Saraghina.

in foto: Stella McCartney

Gli occhiali da sole rotondi

Questi modelli hanno lenti tonde e maxi, non si tratta dei soliti occhiali con lenti tonde ma di modelli super round, ovvero con grosse montature tondeggianti e lenti fumè o colorate. I sunglasses round ricordano in tutto e per tutti gli occhiali da sole di moda negli anni '70 e che solitamente vediamo protagonisti nei look hippie dei figli dei fiori. Tra i modelli più eleganti ci sono quelli di Emilio Pucci, con dettagli colorati sulle stanghette e lenti sfumate, lucenti quelli di Miu Miu e Swarovksi, con cristalli sulla montatura, sono essenziali e colorati quelli rosa di Ray-Ban.

in foto: Emilio Pucci

Gli occhiali da sole squadrati

Quest'anno gli occhiali da sole quadrati hanno lenti e montature grosse. A differenza di mascherine e occhiali over in acetato questi modelli risultano più minimal ed essenziali perché hanno montature in metallo e le lenti dai colori pastello, dettagli che contribuiscono a rendere questi occhiali più morbidi e romantici, proprio come quelli firmati Fendi. Hanno stanghette irregolari e montatura rose gold gli occhiali quadrati di Dolce&Gabban e Michael Kors, mentre i modelli Max Mara hanno grosse lenti bordeaux senza montatura.

in foto: Fendi

Gli occhiali da sole mini a gatta

In un tripudio di lenti maxi, montature oversize e occhiali giganti, spuntano anche i modelli mini a gatta, ancora di grande tendenza. Questi occhiali sono perfetti per dare al look un tocco sexy e originale. Alcune varianti, come quelle firmate Karl Lagerfeld, hanno lenti a vivo triangolari, mentre i modelli Kyme hanno una montatura in acetato trasparente.

in foto: Dsquared2

Gli occhiali da sole tecnici

Ormai da un paio d'anni gli occhiali sportivi e tecnici sono diventati un must anche nei look casual e da spiaggia. Il modello più famoso è senza dubbio quello firmato Oakley con mascherina frontale specchiata. La linea rossa di Prada segue il trend con maxi occhiali sportivi dalle lenti cangianti e con logo in bella mostra, mentre Adidas, Nike e Levi's propongono occhiali tecnici con lenti rosse, blu o color arancio.