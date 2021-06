in foto: Sophie Turner coi capelli rossi alla premiere di "Game Of Thrones 7"

Solo pochi giorni fa Sophie Turner si è mostrata sui social col suo nuovo look estivo: senza rinunciare agli amati amati capelli biondi, ha però dato un tocco più "estivo" alla chioma, con una frangia corta decisamente sbarazzina. Da Belen a Jennifer Lopez, sono tantissime le celebrities che si sono fatte conquistare da questa moda. Frangetta spettinata, sfilata, laterale, formato XS: a ciascuna la sua insomma, pur di essere allineate col copiatissimo trend dell'estate 2021. Ma i capelli dell'attrice 25enne sembra che non trovino pace, visto che a distanza di poco tempo la Sansa Stark di Game Of Thrones ha nuovamente stupito i fans con un "colpo di testa".

Sophie Turner versione mamma

Il 22 luglio 2020 Sophie Turner, moglie del cantante Joe Jonas, è diventata mamma per la prima volta: ha dato la luce Willa. Fino ad ora è stata attentissima a non mostrare la piccola sui social, decisione presa per proteggerne la privacy e convinta che sia una vera e propria violenza nei confronti di qualcuno incapace di decidere da solo ciò che ritiene giusto. Sembra che la 25enne sia davvero a proprio agio con la maternità: lo ha definito il lavoro più bello che abbia mai fatto. Ma non ha certo intenzione di rinunciare alla carriera. La popolarissima serie tv Game Of Thrones l'ha consegnata al successo mondiale, un successo che non è stato sempre facile da gestire. Ha infatti rivelato di aver sofferto di depressione, a causa delle critiche ricevute per il suo ruolo di Sansa Stark: al limite del crollo mentale aveva anche avuto pensieri suicidi. Attualmente è invece sul set di una nuova produzione HBO, la serie tv Survive. Forse per questo motivo ha nuovamente detto addio ai suoi capelli biondi.

in foto: Sophie Turner bionda, alla premiere di "Dark Phoenix" nel 2019

Il nuovo look di Sophie Turner

Sophie Turner dal 2011 al 2019 ha vestito i panni di Sansa Stark, personaggio di Games Of Thrones che l'ha resa famosa. Per interpretarla ha dovuto colorare di rosso i suoi capelli biondi, una cosa fatta controvoglia come aveva confidato a Elle nel 2018, rivelando che aveva preferito indossare una parrucca piuttosto che dover ricorrere settimanalmente alle tinture. "Amo troppo la mia chioma bionda. Sono davvero felice così. Mi sento più a mio agio e molto più cool" aveva ammesso. E chissà se il ritorno al rosso a distanza di anni dalla fine di quelle riprese è determinato da nuove esigenze di set o da una pazzia personale! L'attrice è stata infatti avvistata a una partita di baseball in compagnia del marito Joe Jonas: impossibile non notare i capelli rossi, in una sfumatura ramata molto calda. Questa tonalità copper è molto gettonata, anzi sembra proprio che questo sia l'anno dei capelli rossi. La colorazione più trendy del momento ha conquistato anche una star del calibro di Anne Hathaway. Nel caso di Sophie Turner potrebbe anche essere di nuovo una parrucca, data la passione per il biondo dell'attrice e il suo essere restia a tingerli.