Negli ultimi mesi le star si sono letteralmente fatte travolgere dalla tendenza frangia: in tantissime infatti hanno deciso di dare un taglio alla propria chioma, in alcuni casi temporaneo, o di giocare con extension e parrucche come ha fatto Belen qualche giorno fa, cambiando look con una clip di capelli finti e sfoggiando una frangia a tendina che ricordava tanto quella indossata, in questo caso per davvero, dalla sorella Cecilia che qualche settimana fa ha sfoggiato una nuova frangia a tendina. La frangia sembra quindi essere il vero must have per il 2021, ma quale scegliere? Copia i look delle star!

La frangia lunga e sfilata

Per chi ama le frange piene l'idea da copiare arriva proprio da Belén: anche se quella che ha sfoggiato qualche giorno fa era finta e realizzata con una clip di capelli finti, la frangia lunga e sfilata sarà uno dei tagli di tendenza della primavera – estate 2021. La sua linea permette una facile manutenzione anche a casa, a differenza della frangia piena e geometrica, e la linea sfilata è in grado di valorizzare anche i volti dalla forma più geometrica e linee spigolose.

Curtain bang, la frangia a tendina

La frangia a tendina scelta da Cecilia Rodriguez è una delle più amate: versatile, comoda e facile da curare anche a casa. La frangia è leggermente più lunga ai lati e aperta al centro, con una scriminatura centrale che porta così i capelli ai lati del viso, incorniciandolo. Leggera e sbarazzina, è una rivisitazione dell'iconico look indossato da Brigitte Bardot, e che oggi viene portato anche da Dakota Johnson: un taglio perfetto per dare un tocco glamour e fresco al tuo look senza imprigionarti in una routine beauty per creare lo styling perfetto per la tua frangia: basterà infatti asciugarla con una spazzola tonda per dare il giusto volume ai lati del viso.

La frangia piena e laterale

Non pensate alla frangia e piena e geometrica degli anni 2000: oggi la frangia piena da copiare è quella di Taylor Swift, morbida e spettinata, con un leggero accenno di ciuffo laterale. Una frangia perfetta per camuffare una fronte ampia che richiederà qualche attenzione in più per lo styling a casa ma che porterà in primo piano anche lo sguardo. Da evitare se hai i capelli ricci o che tendono al crespo perchè potrebbe essere difficile da curare: inizia ad asciugarla aiutandoti con un pettine posizionando il getto del phon dalla radice verso la punta della frangia, mentre negli ultimi step rivolgi il getto lateralmente per creare un effetto spettinato ad hoc.

Wispy bang, la frangetta leggera e ribelle

Una delle frange più trendy dell'ultimo periodo: la wispy bang leggerissima e rigorosamente spettinata come ha scelto Gigi Hadid. Una frangia estremamente versatile e personalizzabile in base alla forma del viso, da portare aperta al centro come se fosse una frangia a tendina oppure più piena, a patto che sia spettinata e ribelle. Facilissima da gestire anche se hai una vita frenetica come la neo mamma: potrai persino lasciarla asciugare all'aria senza pensare troppo allo styling, oppure utilizzare uno spray texturizzante e il phon per dare maggiore corpo e volume al tuo look.

Micro fringe, la frangia in formato XS

Una frangia originale e particolarissima, ma che non sta bene a tutte: la frangia cortissima indossata da Miriam Leone è una delle più copiate anche dalle serie TV, da Bridgerton a La Regina degli Scacchi. È lunga appena qualche centimetro e può essere portata liscia e piena dopo aver creato lo styling con piastra e phon, oppure in una versione più sbarazzina e aperta al centro. Attenzione però alla forma del tuo viso: la micro fringe è perfetta sui volti tondi e ovali, mentre è da evitare sui visi dalla forma triangolare e sulle fronti ampie.

La frangia spettinata

Comoda e pratica, la frangia spettinata indossata da Federica Pellegrini è una delle frange più facili da gestire ed estremamente personalizzabile in base alla forma del viso. Può essere lunga come quella della campionessa di nuoto oppure più corta che sfiora appena le sopracciglia e non avrà bisogno di molto tempo davanti allo specchio. Per un look davvero sbarazzino potrai vaporizzare sulla frangia umida uno spray texturizzante e poi asciugarla con il phon dirigendo il getto dalla radice alla punta muovendo le ciocche con le dita.