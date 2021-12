Soleil Stasi “va in bianco” al GF Vip 6: il nuovo look è con frange e maxi scollatura Soleil Stasi è una delle grandi protagoniste del GF Vip 6, dove da diverse settimane sta facendo parlare di lei e del rapporto sempre più intimo con Alex Belli, marito di Delia Duran. Per la puntata 25 è “andata in bianco”, apparendo sensuale e glamour con frange e maxi scollatura.

Ieri sera, lunedì 6 dicembre, è andata in onda la 25esima puntata del Grande Fratello Vip 6 e, come succede ormai da settimane, ancora una volta a tenere banco è stato il rapporto intimo e profondo che si è venuto a creare tra Soleil Stasi e Alex Belli. I due sembrano essere sempre più vicini e la cosa ha fatto vacillare non poco l'attore, tanto da averlo quasi spinto ad abbandonare la casa, così da tornare dalla moglie Delia Duran. Alla fine ha deciso di rimanere, anche se non è apparso convinto del fatto che riuscirà a tenere la situazione sotto controllo. Al di là dei video che li mostrano vicinissimi tra coccole e baci, ad attirare le attenzioni è stato l'ennesimo look glamour dell'influencer, che questa volta è "andata in bianco".

Il mini abito bianco di Soleil Stasi

Dopo i look rock fatti di pantaloni di pelle e minigonne vertiginose, la scorsa settimana Soleil Stasi era tornata agli outfit dal mood romantico con gli abiti lunghi col maxi spacco. Durante la puntata 25 ha "mixato" queste due tendenze, apparendo più glamour che mai. Ha infatti indossato un abito corto in total white, un modello firmato Toptrend ricoperto di frange multilivello, con le maniche lunghe e un profondo scollo a V che ha messo in risalto il décolleté (prezzo 355 euro). Per completare il tutto ha scelto un paio di maxi orecchini pendenti tempestati di cristalli, mentre, per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per un mezzo raccolto con i capelli ondulati e i ciuffi frontali lasciati liberi.

Abito Toptrend

Soleil Stasi ricicla gli stivali silver al GF Vip 6

Per quanto riguarda le calzature, così come successo la scorsa settimana con i suoi tanto amati sandali di pelo, anche questa volta ha "riciclato". Per completare il look bianco ha seguito la tendenza del momento, quella delle scarpe "brillanti" per le feste, sfoggiando un paio di maxi stivali in argento metallizzato, un modello effetto coccodrillo con il tacco alto ma largo (che sembra essere praticamente identico a quello firmato Shein color tabacco indossato il mese scorso). Insomma, Soleil è l'icona fashion della casa che combatte gli "sprechi". Per le puntate natalizie oserà con qualche outfit a tema o rimarrà fedele al suo stile rock e glamour?

