Gli stivali oro per brillare nelle sere d’inverno: le scarpe più cool per le feste 2021 La “party season” delle feste natalizie è la stagione giusta per aggiungere un tocco scintillante ai look. L’idea più cool? Un paio di stivali metal, oro o argento.

A cura di Beatrice Manca

Brian Atwood per Scarosso

Gli inglesi la chiamano party season perché è il periodo dell'anno più denso di feste e occasioni sociali: le feste di Natale 2021 sono vicine ed è il momento di tirare fuori dall'armadio i capi più glamour e scintillanti. La moda dell'Autunno/Inverno 2021-22 non ha dubbi su quale sarà l'accessorio "sparkling" da sfoggiare nelle serate invernali: gli stivali d'oro o d'argento. Sì, avete letto bene: al posto dei classici stivali neri perché non accendere il look con boots scintillanti? Non passano inosservati e danno luce anche a un semplice outfit total black. Ecco i modelli di tendenza e come abbinarli.

Gli stivali oro, il must have dell'inverno 2022

Il momento adatto ad aggiungere un tocco scintillante nei look è proprio questo: nel guardaroba delle feste entrano le tinte preziose di rubini, smeraldi, oro e argento. Via libera (con moderazione!) anche a strass e cristalli, da dosare bene: una mini bag o un paio di orecchini scintillanti sono perfetti per illuminare anche un semplice abito nero. L'idea più cool dell'inverno 2022 però sono gli stivali dorati o argentati: alti, sfacciatamente glamour e perfetti per una notte di festa.

Brian Atwood per Scarosso

Scarosso ad esempio si è affidato al genio creativo di Brian Atwood per creare stivali alti con tacco a spillo nel colore più prezioso di tutti: il risultato strizza l'occhio agli anni Ottanta ed è perfetto per affrontare il freddo con stile. Roger Vivier ha proposto i suoi boots dorati arricchendoli con l'iconica fibbia, mentre Alexandre Vauthier punta sull'effetto specchio. Ovviamente non mancano le versioni low cost, come quella proposta da Zara con il kitten heel basso e sottile.

Roger Vivier

In passerella abbiamo anche visto scintillanti stivali color argento: Isabel Marant ha proposto texani silver, che mettono d'accordo le amanti dello stile folk e dello stile disco.

Isabel Marant

Come abbinare gli stivali oro e argento

Un paio di stivali così vistoso deve essere lasciato protagonista del look. L'abbinamento più semplice (e più efficace) è con un outfit total black: maglione oversize a collo alto, pantaloni slim e cappotto doppiopetto. Bastano dei piccoli gioielli gold e si è pronte per passare dall'ufficio alla cena tra amici in grande stile. Questi stivali non sfigurano nemmeno sotto una gonna lunga, un blazer maschile o un abito in maglia aderente, ma con l'accortezza di non "mischiare" tonalità metallizzate tra accessori, gioielli e scarpe.

Zara

Se l'oro vi sembra troppo impegnativo provante la variante bronzo, perfetta sotto un look nei toni del marrone o del verde bosco, o i modelli argento, che si abbina facilmente anche al blu, viola. La regola "d'oro" (è proprio il caso di dirlo) è solo una: non esagerare con stampe e colori, perché questi stivali devono essere lasciati liberi di splendere, anche sotto il cielo grigio.