Soleil Stasi al GF Vip 6 ricicla le scarpe: i sandali di peluche sono il must-have della Casa Soleil Stasi nella 24esima puntata ha riciclato un accessorio must nei suoi look: i sandali peluche, diventati i più amati della Casa.

A cura di Giusy Dente

in foto: Soleil Stasi, 24esima puntata GF Vip 6

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 24esima puntata del Grande Fratello Vip ha visto Soleil Stasi nuovamente grande protagonista della serata. La 27enne è una delle concorrenti più amate e da diverse settimane è al centro dell'interesse del pubblico per l'amicizia nata con Alex Belli. L'attore ha una compagna al di fuori del reality e sembrerebbe che la stessa Soleil abbia una persona ad aspettarla fuori. Delia Duran è già entrata più volte nella Casa per fare chiarezza con lui, ma ieri sera ha rifiutato l'invito. Si sa invece ben poco del presunto fidanzato di lei, il Carlo che le ha mandato dei messaggi aerei. Belli si è detto in qualche modo innamorato di entrambe le donne e con Soleil è anche scattato un bacio, durante la Turandot. Nella puntata di ieri sera i due concorrenti si sono nuovamente confrontati e l'influencer ha anche ricevuto una commovente sorpresa.

Soleil si commuove

L'influencer si è commossa dinanzi alle immagini della sua famiglia. Durante la diretta della 24esima puntata, infatti, le è stato consegnato un toccante video, che ha restituito agli spettatori un aspetto inedito della ragazza. I suoi nonni Sandra e Renato le hanno mandato un videomessaggio che l'ha emozionata profondamente ed è scesa qualche lacrima anche agli altri concorrenti.

in foto: Soleil e Alex, 24esima puntata GF Vip 6

Il look di Soleil

Soleil, così come gli altri concorrenti del reality, è solita ricevere la cosiddetta "mistery box" contenente i vestiti da sfoggiare durante le dirette serali. Sarebbe chiaramente impossibile portare tutto in valigia, all'ingresso nella Casa, dunque i look vengono forniti di volta in volta dall'esterno, per tutti. Al momento della ricezione, neppure i concorrenti sono a conoscenza del contenuto. In queste settimane la 27enne ha sfoggiato uno stile bohémien: "Ama stratificare e giocare con le sovrapposizioni, kimono, camicie, bandane" ha detto il designer e stylist delle star Matteo Evandro Manzini.

sandali Orha

Per la 24sima puntata, del 3 dicembre, ha indossato un abito-kimono verde con profondo spacco sulla gamba e fusciacca in vita, lasciato sbottonato sul davanti. Il colore è simile a quello del vestito lungo di Ohra della seconda puntata, confermando la passione per i colori vivaci, che alterna spesso all'intramontabile nero. Lo ha abbinato a quello che è un must dei suoi look al Grande Fratello Vip: i sandali di peluche. Sono l'accessorio più amato, all'interno della Casa.

in foto: Soleil coi sandali di peluche verdi

In passato le avevamo visto sfoggiare diverse volte un modello di Orha marrone da 250 euro, ma anche le scarpe di pelo color verde lime sono riciclate. Si tratta del modello Arex, disponibile in tantissimi altri colori. Hanno il tacco e la punta quadrata open toe e sono l'accessorio più amato all'interno della Casa.