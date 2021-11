GF Vip 6, la svolta di stile di Soleil Sorge: è una dark lady con pantaloni di pelle e stivali Soleil Sorge ha abbandonato lo stile “folk” e colorato che la caratterizza per sfoggiare un look molto rock, che gioca con la sensualità dell’effetto seconda pelle.

A cura di Beatrice Manca

Venerdì 26 novembre è andata in onda la ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, il reality show condotto da Alfonso Signorini, conclusa senza nessun eliminato. Tra le protagoniste della serata c'è stata sicuramente Soleil Sorge, che ha nominato Sophie Codegoni. Per questa puntata ha deciso di dare una svolta al look, abbandonando abiti romantici e bohémienne per sfoggiare un look da vera dark lady: crop top abbinato ai pantaloni di pelle.

Il look in pelle di Soleil Stasi

Per questa nuova puntata Soleil ha deciso di sfoggiare un inedito lato rock e lei stessa ha commentato il suo outfit su Instagram scrivendo: "Dressed to kill", cioé "vestita per uccidere". Soleil indossava un crop top effetto pelle allacciato con una serie di bottoni laterali. Il top aveva le maniche lunghe "allacciate" come un corsetto, mentre il taglio corto lasciava l'ombelico in vista, evidenziando il fisico slanciato dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Soliel ha poi indossato un paio di pantaloni attillati in pelle ma tagliati appena sotto il ginocchio, perfettamente a filo con gli stivali texani, uno dei modelli più in della stagione.

Soleil Sorge abbina crop top e pantaloni in pelle

L'evoluzione di stile di Soleil Sorge al GF Vip

Soleil Stasi all'interno della casa più spiata d'Italia ha sempre sfoggiato uno stile molto colorato, giocato su sovrapposizioni e dettagli folk. Anche se per l'ultima puntata ha deciso di puntare sul total black, nel corso delle serate l'abbiamo vista con un vestito rosa candy ispirato agli anni Novanta, abiti drappeggiati e foulard portati come bandane.

Soleil Sorge con il look "rock"

Il suo guardaroba è curato a distanza dallo stylist Matteo Evandro Manzini, che a Fanpage.it aveva anticipato le ispirazioni per i prossimi look natalizi: "Soleil non ama il rosso, starebbe bene con i colori della terra". Non resta che aspettare le puntate di Natale per capire come ci stupirà ancora.