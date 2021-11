Soleil Stasi al GF Vip 6 è rock: indossa gli stivali argentati dopo il bacio con Alex Belli Soleil Stasi e Alex Belli si sono baciati e, sebbene entrambi si ostinino a definire la cosa solo un’esigenza “cinematografica”, c’è stata un’incredibile passione. Nella puntata 23 del GF Vip 6 Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di affrontare la questione, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il look anni ’60 dell’influencer.

Il Grande Fratello Vip 6 è entrato nel vivo e settimana dopo settimana sono sempre molte le sorprese che vedono riservate ai concorrenti. Ieri sera è andata in onda la puntata 23 e a tenere banco è stato il rapporto intimo tra Soleil Stasi e Alex Belli. Sebbene lo scorso sabato Delia Duran fosse entrata nella casa per chiedere al marito un po' più di rispetto, i due si sono scambiati un bacio super passionale durante la messa in scena della Turandot. Certo, si trattava di un'esigenza "cinematografica", ma è stato evidente che tra loro ci fosse un trasporto che va ben oltre la semplice amicizia. Ad attirare le attenzioni del pubblico durante la diretta è stato il look in pieno mood anni '60 dell'influencer: ecco cosa ha indossato.

Il look rock di Soleil Sorge al GF Vip 6

Soleil Sorge ha avuto una vera e propria svolta rock al GF Vip 6. Sarà perché si sente una guerriera o perché semplicemente vuole portare una piccola rivoluzione alla sua immagine, ma la cosa certa è che ha detto addio ai romantici abiti dai colori pastello col maxi spacco e si è trasformata in una dark lady. Lo scorso sabato per la diretta ha sfoggiato un total look di pelle con pantaloni e camperos, mentre ieri sera ha preferito un outfit in pieno stile '60s firmato Balmain by BaseBlu. Ha abbinato una giacca crop con le spalline imbottite e i bottoni gold a una vertiginosa mini di pelle, un modello a portafoglio arricchito da una catena intorno alla vita.

Soleil Stasi in Balmain

Gli stivali silver di Soleil Stasi

La vera chicca del look di Soleil sono le scarpe: per completare l'outfit total black ha sfoggiato uno dei must-have di stagione, ovvero un paio di stivali "metallici" in argento, un modello effetto coccodrillo, alto fino al ginocchio, con la punta affusolata e il tacco largo (molto simile a quello firmato Shein sfoggiato qualche settimana fa). È poi rimasta fedele al mezzo raccolto portato con i capelli ondulati, mentre, in fatto di make-up, ha detto temporalmente addio al rossetto rosso, preferendo dei toni naturali. Insomma, la Sorge ha finalmente dato libero sfogo al suo animo rock anche nel modo di vestire e non sorprende che la nuova coinquilina Valeria Marini l'abbia definita una "panterona".