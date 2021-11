GF Vip 6: in autunno l’abito lungo si indossa con i maxi stivali, parola di Soleil Sorge Soleil Sorge è tra le concorrenti più glamour del GF Vip 6 e lo ha dimostrato durante la puntata 15 del reality. Ha sfoggiato un look tabacco perfetto per l’autunno ma la cosa particolare è che ha abbinato l’abito lungo a un paio di maxi cuissardes.

A cura di Valeria Paglionico

Il Grande Fratello 6 è entrato nel pieno e sono moltissime le dinamiche che si sono venute a creare tra i concorrenti, dal flirt tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi alla complicità tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, fino ad arrivare ai baci tra Miriana e Nicola. Ieri sera è andata in onda la puntata 15 del reality e a far parlare di sé è stata Soleil Sorge, che da qualche giorno a questa parte è apparsa "pericolosamente" vicina ad Alex Belli (marito di Delia Duran). I due hanno spiegato di essere solo amici ma, nonostante ciò, non hanno convinto gli spettatori, visto che le immagini dei loro baci e delle loro coccole sarebbero "al limite".

Soleil con l'abito tabacco al GF Vip 6

L'influencer è una delle protagoniste più trendy della sesta edizione del GF Vip 6 e, così come nelle scorse settimane, anche nella puntata 15 ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Dopo i maxi spacchi e i sandali di pelliccia, questa volta ha puntato su un look dal perfetto mood autunnale. Per la diretta del lunedì ha infatti sfoggiato un abito color tabacco, un modello effetto pelle con la gonna lunga e asimmetrica, un drappeggio all'altezza del punto vita e il corpetto con scollo all'americana, il cui colletto era decorato con un dettaglio gioiello.

Soleil Sorge con abito e cuissardes tabacco

Gli stivali low-cost di Soleil Sorge

A fare la differenza nel look autunnale di Soleil sono stati gli stivali. Complice il profondo spacco laterale, ha rivelato non solo le gambe lunghe e snelle ma anche un paio di stivali cuissardes in tinta, un modello effetto coccodrillo con il tacco quadrato di Shein (prezzo 39 euro). Niente sandali o décolleté, a quanto pare il trend da seguire nella stagione dei primi freddi è quella degli stivali abbinati alla gonna lunga. In quante prenderanno ispirazione dalla Sorge per rendere super trendy le prossime serate mondane?

