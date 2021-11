Soleil Stasi, è scontro con Delia Duran al GF Vip 6: esce dalla casa in rosa con la pettinatura anni ’90 Ieri sera è andata in onda la puntata 18 del Grande Fratello Vip 6 e ad attirare le attenzioni del pubblico è stato lo scontro tra Soleil Stasi e Delia Duran. All’influencer è stata data la possibilità di uscire dalla casa e di andare in studio, cosa ha indossato per l’occasione? Un look rosa ispirato agli anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo e sono diverse le dinamiche che si sono venute a creare nella casa più spiata di Cinecittà. Tra le amicizie che stanno facendo più discutere c'è quella che si è venuta a creare tra Alex Belli e Soleil Sorge: se da un lato i due diretti interessati la definiscono una semplice simpatia, opinionisti e pubblico sono certi del fatto che tra di loro ci sia del tenero. La moglie dell'attore, Delia Duran, è non poco preoccupata da questa complicità e, dopo aver avuto un confronto con il compagno la scorsa settimana, è tornata negli studi della trasmissione per scontrarsi con Soleil. Tra loro non c'è stato solo un duro scontro "linguistico" ma anche una sfida a colpi di stile.

L'abito rosa di Soleil al GF Vip

Nella puntata 18 del GF Vip 6 Soleil si è ispirata agli anni '90 in fatto di stile e durante lo scontro in studio con Delia Duran è apparsa più glamour che mai. Dopo i maxi spacchi e i look total black delle scorse settimane, questa volta ha scelto un outfit da "bambolina". L'nfluencer ha infatti indossato un abito in maglia rosa, un modello a costine con la gonna al ginocchio, le maniche lunghe e un taglio cut-out al lato del fianco. Ad arricchirlo, una cintura-collana a catena che partiva al collo e arrivava al punto vita. Per completare il tutto Sole ha scelto un paio di sandali bianchi col tacco a spillo e un'acconciatura Nineties, ovvero un mezzo raccolto con una codina al centro della testa e dei ciuffi ondulati che le cadevano ai lati del viso.

Soleil con l’acconciatura anni ’90 al GF Vip 6

GF Vip 6, lo stile trendy di Soleil Stasi

Come fa Soleil ad avere così tanti abiti e completi al GF Vip? A rivelarlo è stato il designer Matteo Evandro Manzini, ovvero il suo stylist, che settimana dopo settimana le fa recapitare una "mistery box" all'interno della casa. L'influencer non ha portato con lei un baule pieno di vestiti, semplicemente prima dell'inizio del reality ha dato allo stylist una serie di "linee guida" in fatto di look ed è poi quest'ultimo a scegliere i capi da inviarle per le dirette e per il daily. Soleil ha uno stile bohémien, ama stratificare e giocare con le sovrapposizioni, basti pensare al fatto che qualche tempo fa ha abbinato un top di cristalli a un foulard potato come bandana. Quali sono gli abiti su cui ha imposto una sorta di "divieto"? Quelli rossi e quelli dai dettagli asimmetrici, due dettagli che non ama affatto.