Soleil Stasi al GF Vip 6 con top d’oro e bracciali di lusso: il look da casa vale quasi 20mila euro Soleil Stasi è una delle concorrenti del GF Vip 6, fin dall’ingresso ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare icona fashion della casa ma è solo di recente che ha dato il meglio di lei in fatto di lusso. Ha sfoggiato un audace top di cristalli, un accessorio amatissimo dalle star, abbinato a dei bracciali davvero preziosi.

A cura di Valeria Paglionico

Soleil Stasi è una delle concorrenti più amate della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è fin da quando è entrata nella nota casa di Cinecittà che ha attirato tutti i riflettori su di lei con il suo carattere forte, la sua bellezza mozzafiato e la sua passione per la moda. Tra maxi spacchi e originali sandali di pelo è destinata a diventare l'icona fashion del reality. La cosa che in pochi sanno è che alcuni dei suoi look sono decisamente "di lusso". Nelle ultime ore, ad esempio, ha sfoggiato abiti e accessori che valgono una fortuna, dando prova di avere la passione per griffe e pietre preziose proprio come molte delle coinquiline.

Il top di cristalli è il più amato dalle star

Il nuovo look casalingo di Soleil? Oltre a essere più glamour che mai, vale una fortuna. Per un tranquillo pomeriggio tra le mura della nota casa del GF Vip ha infatti abbinato dei pantaloni over in nero a dei sandali gold con il tacco alto, anche se la vera chicca dell'outfit è il crop top scintillante. I fashion addicted più incalliti conoscono bene questo capo: è amatissimo dalle star, da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis, che già da diversi anni lo sfoggiano nei colori più svariati. Soleil ha scelto la variante tempestata di cristalli in total gold, aggiungendo così un tocco davvero brillante alla sua immagine. Di chi è il top? È firmato dal brand Nuè Studio ed è possibile trovarlo sul web al prezzo di 456 euro.

Il crop top di cristalli di Nué Studio

Quanto valgono i bracciali di Soleil Stasi

Le chicche di lusso del look di Soleil non sono finite qui: al polso ha indossato due diversi Love Bracelet di Cartier, gli iconici bracciali preziosi diventati ormai un must-have tra le celebrities (basti pensare al fatto che all'interno della casa del GF Vip 6 anche Raffaella Fico ne sfoggia alcuni). Il primo è il classico modello in oro giallo 18 carati da 6.900 euro, il secondo è sempre in oro ma ha 4 diamanti taglio brillanti incastonati nelle chiusure. Quanto vale il prezioso? Sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 11.100 euro. Insomma, a quanto pare il bagaglio portato dalla Stasi al reality vale una fortuna: quale sarà il prossimo accessorio di lusso che indosserà nella casa?