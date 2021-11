Delia Duran in nero al GF Vip: maxi spacco e scollatura sexy per il confronto col marito Alex Belli La modella venezuelana Delia Duran è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto diretto con suo marito Alex Belli. Per il fatidico faccia a faccia ha scelto un elegante outfit total black con scarpe di lusso.

A cura di Giusy Dente

Le difficoltà di Alex Belli, all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, sembrano non avere fine. Dopo il confronto con il coinquilino Aldo Montano (concluso con una pacifica stretta di mano), ha dovuto affrontare un faccia a faccia acceso anche con la moglie Delia Duran. La modella venezuelana ha varcato la soglia rossa per guardare negli occhi il marito e metterlo in guardia. Il feeling nato con Soleil Sorge rischia di compromettere la sua immagine e, soprattuto, il loro rapporto. L'attore è rimasto a tal punto colpito dalle parole della donna che ha palesato anche l'intenzione di uscire dal gioco, pur ribadendo di essersi avvicinato a Soleil unicamente in qualità di amico.

Il look di Delia Duran nella 16esima puntata

Delia Duran è entrata nella Casa del GF Vip per difendere il proprio matrimonio, preoccupata dall'intesa nata tra suo marito e l'altra concorrente, Soleil. Il marito l'ha tranquillizzata, mentre lei in lacrime gli ha fatto presente di non tollerare il suo modo di condurre il gioco. Ha scelto, per l'occasione, un look total black.

abito Babylon

La modella in passato non era solita osare, con l'abbigliamento e col make-up. Nel tempo invece il suo stile (e il suo aspetto) è cambiato, complice anche l'ascesa nel mondo dello spettacolo. Difatti l'abito a maniche lunghe indossato per entrare nella Casa, una creazione Babylon, presenta sia maxi spacco che importante scollatura a V, con spalline leggermente imbottite e una fila di quattro bottoncini sul fianco destro. Fa parte della Fall Winter 2021-22 Collection.

stivaletto Gilda, Le Silla

Lo ha abbinato agli stivaletti Gilda di Le Silla, calzature impreziosite da 7500 cristalli applicati su tutta la superficie e tacco stiletto: sono scarpe di lusso, vendute sul sito ufficiale a 1011 euro. Nelle Instagram Stories la modella la mostrato anche i molti gioielli con cui ha impreziosito il suo outfit. Sono tutte creazioni LeCarose: anelli, orecchini e collana.