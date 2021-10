Soleil Stasi con la gonna “strappata” al GF Vip 6: il look nero è bon-ton e sensuale Soleil Sorge ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità durante la 13esima puntata del GF Vip 6. Ha puntato su un audace look total black con una minigonna “strappata”, completando il tutto con i suoi sandali preferiti, quelli ricoperti di pelo.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, lunedì 25 ottobre, è andata in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 6, il reality di Canale 5 presentato da Alfonso Signorini dedicato ai personaggi più o meno famosi del mondo dello spettacolo. Tra le protagoniste indiscusse della diretta c'è stata Soleil Sorge che, oltre ad aver superato indenne la nomination, ha anche parlato della complicità che la lega ad Alex Belli. Il dettaglio che ha maggiormente attirato le attenzioni del pubblico? Il look total black con la gonna "strappata" e i sandali pelosi che ha sfoggiato all'interno della casa.

Il look total black di Soleil Stasi

Dopo aver puntato prima su un completo mannish in verde acqua e poi su un audace top tempestato di cristalli scintillanti, Soleil Sorge ha optato per la "sobrietà" durante la 13esima puntata del GF Vip 6. Durante la diretta è apparsa super sensuale in nero con un completo firmato MVP Wardrobe con una camicia con maniche a sbuffo e colletto bon-ton e una micro gonna asimmetrica che sembra essere strappata. Così facendo, ha messo in risalto le gambe lunghe e snelle. Quali sono i prezzi dei due capi? Sul sito ufficiale del brand il primo viene venduto a 159 euro, il secondo a 139 euro.

Soleil Sorge in MVP Wardrobe

Soleil Sorge ricicla i sandali di pelo al GF Vip 6

Sebbene Soleil non abbia osato con i colori, ha voluto aggiungere un tocco di originalità alla sua immagine. Per completare l'outfit ha infatti indossato dei sandali pelosi decorati con una voluminosa pelliccia sui toni del verde. Si tratta dei mules modello Arex firmato Orha Roma, il cui prezzo è di 230 euro. Non è la prima volta che l'influencer li sfoggia, li aveva già usati durante una delle prime puntate del reality, prendendo "ispirazione" dalle principesse Selassié che avevano fatto il loro debutto nella casa proprio con quelle appariscenti calzature ma in un colore diverso. Riusciranno a diventare le scarpe must-have dell'autunno 2021?

