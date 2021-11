Soleil Stasi e la passione per il lusso: al GF Vip 6 con scarpe griffate da quasi mille euro Soleil Stasi è stata tra le grandi protagoniste della 17esima puntata del GF Vip 6, in occasione della quale ha avuto l’ennesimo confronto con Alex Belli. L’influencer non ha rinunciato allo stile e ha puntato sul total black con delle scarpe iconiche e “di lusso”.

A cura di Valeria Paglionico

Il Grande Fratello Vip 6 è entrato nel vivo e ormai sono moltissime le dinamiche più o meno interessanti che si sono venute a creare, dal tira e molla tra Manuel e Lulù alla complicità tra Nicola e Miriana. Ad attirare le attenzioni del pubblico da qualche settimana a questa parte è l'amicizia intima tra Alex Belli e Soleil Sorge: al di là dei baci che si sono dovuti scambiare a causa di una sfida, i due sono apparsi così vicini e affiatati da aver provocato l'ira della moglie dell'attore, Delia Duran, che lo scorso sabato ha fatto il suo ingresso nella casa proprio per un chiarimento. Ieri c'è stato l'ennesimo confronto tra i diretti interessati e l'influencer ha lasciato ancora una volta senza parole i fan non solo con la sua sicurezza ma anche con il suo stile glamour.

Il look nero di Soleil al GF Vip 6

È fin da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip 6 che Soleil Stasi ha dimostrato di essere una delle concorrenti più trendy di questa edizione. Maxi spacchi, sandali di pelo, completi gioiello: l'influencer non delude mai in fatto di look. Nella puntata 17 ha puntato sull'eleganza del total black, anche se non ha rinunciato alla sensualità. Ha infatti sfoggiato un completo con gonna alla caviglia a vita alta dal profondo spacco laterale e crop top scollato con le spalline sottili. Ha completato il tutto con un coprispalle in tinta e con una piega extra liscia che ha messo in risalto il make-up leggermente più marcato sulla bocca.

Soleil Stasi con le scarpe Valentino

Soleil Stasi indossa décolleté di lusso

La vera chicca dell'outfit nero di Soleil sono le scarpe. Dopo i sandali griffati di qualche settimana fa, è tornata a puntare sul lusso. Ha infatti indossato gli iconici décolleté borchiati della collezione Rockstud di Valentino, per la precisione il modello in pelle nera con le borchie gold e il tacco 100 MM. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 750 euro. Alla fine del reality la Stasi si aggiudicherà il titolo di concorrente più trendy della casa?