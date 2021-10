Soleil Stasi al GF Vip 6 non rinuncia al lusso: abito bon ton rosa confetto e scarpe da 720 euro Nella 14esima puntata del GF Vip Soleil Stasi ha incontrato Raffaella Fico per un confronto: è stato un faccia a faccia molto acceso. La modella ha indossato un abitino bon ton rosa confetto abbinato a scarpe firmate.

A cura di Giusy Dente

La 14esima puntata del Grande Fratello Vip ha visto tra le principali protagoniste Soleil Stasi e Raffaella Fico. Quest'ultima, che è stata già eliminata dal reality, ha fatto ritorno nella Casa appositamente per avere un faccia a faccia con la modella. Alla Fico non sono andate giù alcune sue parole e alcuni suoi atteggiamenti dunque ha voluto farle sapere che non ha alcuna intenzione di passarci sopra, ma che anzi si valuterà tutto "nelle sedi opportune".

Soleil Stasi, il look della 14esima puntata

A guardarle senza sapere nulla né dell'una né dell'altra, chiunque avrebbe pensato a una visita di cortesia! I look di Soleil Stasi e di Raffaella Fico non facevano presagire nulla di pesante: due look sobri, per nulla aggressivi o appariscenti. E invece le due se ne sono dette di tutti i colori e hanno palesato l'antipatia che provano reciprocamente, durante un acceso faccia a faccia. La Fico ha indossato un abitino a fiori molto semplice, abbinato a scarpe firmate.

La Stasi era fasciata in un abitino bon ton rosa confetto, una tonalità tenue che le donava un'aria angelica, anche se nel faccia a faccia è stata molto grintosa. Entrambe le donne si sono tenute testa, ferme nelle loro posizioni e per nulla intenzionate a cedere.

L'abito di Soleil è di Carolina Dress: presenta maniche leggermente a sbuffo, dettagli plissettati e una fila di piccoli bottoncini sul davanti. Sul sito del brand è venduto a 229 euro. Non è la prima volta che la vediamo indossare capi di questo stile. Nella 13esima puntata aveva indossato qualcosa di simile: micro gonna asimmetrica e camicia con maniche a sbuffo, fila di bottoncini sul davanti, colletto alto. Il look total black risultava sensuale e insieme bon-ton.

Nel corso della sua avventura nel reality non sono mancati anche dettagli più appariscenti, come i chiacchieratissimi sandali peluche color verde lime. E ha anche sfoggiato outfit che valgono una fortuna, come il top di cristalli amatissimo dalle star. Sicuramente le griffe sono una sua passione, così come i gioielli e le scarpe di lusso.

Quelle della 14esima puntata sono di Bottega Veneta: le Stretch da 720 euro. Si tratta di sandali in pelle e mesh con tacco da 9 cm, nella colorazione più chiara.