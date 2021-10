GF Vip 2021, sesta puntata: Sophie Codegoni e Soleil Stasi osano col maxi spacco Ieri sera è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello 2021 e, come succede da settimane, le protagoniste si sono sfidate a colpi di look. Se le Selassié hanno puntato su degli outfit principeschi con tulle e corone di fiori, Soleil ha preferito il total black, mentre Sophie un delicato lilla.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality presentato da Alfonso Signorini dedicato ai personaggi più o meno famosi del mondo dello spettacolo. Ieri sera è andata in onda la puntata 6 e, come al solito, le sorprese non sono mancate, dalle accuse di razzismo contro Soleil Stasi allo scandalo che ha travolto le sorelle Selassié, che non sarebbero propriamente principesse come hanno sempre dichiarato. Per una diretta tanto attesa come quella del venerdì potevano mai mancare i look glamour? Assolutamente no: ecco cosa hanno sfoggiato le protagoniste.

I look coordinati delle sorelle Selassié

Tra le più appariscenti della serata ci sono le sorelle Selassié che, ormai come da tradizione, hanno puntato tutto su dei look coordinati. Clarissa e Lulù si sono trasformate in scintillanti dee con indosso lo stesso mini abito di paillettes ma, se da un lato la prima ha completato l'outfit con un'acconciatura raccolta, la seconda ha tenuto i capelli sciolti e li ha decorati con una corona di fiori dorata. La maggiore Jessica, invece, è diventata una vera e propria principessa con un pomposo vestito di tulle in lilla e dei fluenti boccoli.

Le sorelle Selassié

Sophie e Soleil puntano sulla sensualità

Quando si parla di sensualità, sono moltissime le protagoniste del GF Vip che durante le dirette danno il meglio di loro. Nella sesta puntata Raffaella Fico è apparsa super provocante in un micro tubino, Francesca Cipriani ha messo il seno in mostra, mentre Ainette ha preferito una più elegante giacca.

Raffaella Fico e Ainett Stephens

A sfidarsi a colpi di maxi spacchi sono state Soleil Stati e Sophie Codegoni. La prima ha scelto un outfit total black e ha detto addio ai tacchi, ha infatti sfoggiato un paio di sandali a ciabatta molto bassi. La 20enne, invece, ha detto addio al nero e ha optato per un abito lilla di Les Filles d’Eva

col drappeggio laterale che lasciava la gamba in vista. Chi si aggiudica il titolo di più sexy della serata?