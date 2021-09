Soleil Stasi al GF Vip 6, il look bianco scintillante per il confronto con la fidanzata di Gianmaria Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del GF Vip 2021 e tra le protagoniste non poteva che esserci Soleil Stasi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto un confronto con la fidanzata di Gianmaria Antinolfi e per l’occasione ha sfoggiato un super trendy look total white.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partita una nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 presentato da Alfonso Signorini che vede personaggi più o meno noti dello spettacolo vivere 24 ore su 24 sotto i riflettori. Ieri sera è andata in onda la quinta puntata e, come da tradizione, le sorprese non sono mancate. Tra le protagoniste indiscusse della diretta c'è stata Soleil Stasi, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che fuori dalla casa ha avuto un flirt con il coinquilino Gianmaria Antinolfi. È proprio con lui e con la nuova fidanzata Greta che ha avuto un duro confronto, non esitando a dire la sua con estrema schiettezza. Al di là delle discussioni, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato ill suo look total white super glamour.

Soleil Stasi segue il trend del total white

Se nelle settimane scorse aveva spaziato tra romantici abiti da sera e sandali pelosi, questa volta Soleil Sorge ha puntato tutto sulla sensualità e sul glamour. Per la diretta del lunedì sera ha seguito il trend del total white, una vera e propria mania dell'autunno 2021 anche se all'apparenza potrebbe sembrare una moda "fuori stagione". La gieffina ha sfoggiato un completo in maglia con minigonna e maglioncino crop a maniche lunghe, il tutto decorato con una cascata di catene scintillanti che hanno dato vita a un effetto Charleston. Tra passeggiate in casa, confronti in giardino e rivelazioni in confessionale, la Stasi ha dimostrato di essere una delle concorrenti più trendy del reality.

Soleil Sorge in bianco al GF Vip 6

Onde e mollettine anni '90 per la puntata 5

In un look tanto fashion potevano mai mancare gli accessori all'ultima moda? Assolutamente no. Oltre a un paio i sandali bianchi con il tacco e dei laccetti intorno alla caviglia, la Stasi ha arricchito l'acconciatura con i capelli sciolti e perfettamente ondulati con dei fermagli gold in pieno stile anni '90. Non sono mancati gli anelli scintillanti e la manicure impeccabile color nude. Insomma, Soleil sembra non avere rivali in fatto di bellezza e di stile all'interno della casa: a differenza delle coinquiline non punta su paillettes e lustrini, preferisce seguire le tendenze più gettonati del momento.