GF Vip 6, Soleil Stasi con le scarpe pelose: i sandali peluche sono l’accessorio più amato della casa Soleil Stasi è una delle protagoniste del GF Vip 6 e puntata dopo puntata incanta tutti con la sua bellezza. Per la terza diretta ha scelto un outfit sui toni del senape, completando il tutto con degli originali sandali di pelo (che prima di lei avevano già indossato le principesse).

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello Vip 6 è cominciato solo da una settimana ma già non si fa altro che parlare dei vipponi più o meno famosi rinchiusi nella casa che, tra rivelazioni intime e look originali (ma non sempre troppo eleganti), trovano sempre il modo per far parlare di loro. Ieri sera, lunedì 20 settembre, è andata in onda la terza puntata e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Soleil Stasi. L'influencer non solo si è scagliata contro l'ex Gianmaria Antinolfi, accusato di voler fare la "vittima", ha anche sfoggiato l'accessorio più amato della casa. Di cosa si tratta? Dei sandali peluche, destinati a diventare i must-have più audaci dell'autunno 2021.

Quanto costano i sandali pelosi di Soleil al GF Vip 6

Soleil Stasi è una delle protagoniste più amate e seguite del GF Vip e in ogni puntata riesce a sorprendere il pubblico con il suo stile trendy. Vanta una bellezza e un corpo mozzafiato e non perde occasione per esaltarlo con tubini e abiti aderenti. Se la scorsa settimana aveva puntato sul verde lime, questa volta ha preferito il senape, sfoggiando un lungo vestito strapless con lo scollo a punta e un profondissimo spacco laterale che ha lasciato le gambe in bella mostra. La vera chicca, però, sono i sandali "peluche", un modello mules firmato Orha con la fascia ricoperta di pelliccia, il cui prezzo è di 250 euro.

I sandali peluche di Orha

Dalle principesse a Soleil, tutte pazze per le scarpe peluche

I sandali peluche sembrano essere i più amati della casa del GF Vip 6, a contraddistinguerli è la pelliccia di visone o di volpe vaporosa e folta con cui viene decorata la fascia sul collo del piede. Soleil ne va matta, basti pensare al fatto che ne ha portati almeno due modelli in due diversi colori nella casa, ma la cosa che in pochi hanno notato è che anche altre concorrenti li hanno sfoggiati prima di lei. Durante la prima puntata, infatti, erano state le principesse a usarle per completare i loro look ed erano così appariscenti che l'opinionista Sonia Brugarelli non aveva potuto fare a meno di chiedere alla regia un'inquadratura in primo piano sulle calzature. In quante prenderanno ispirazione dalle gieffine per l'autunno?

Leggi anche Amedeo Goria si toglie le mutande mentre è a letto con Ainett Stephens