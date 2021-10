Raffaella Fico torna nella casa del GF Vip e affronta Soleil con l’abito corto e le scarpe firmate Dopo l’eliminazione dal reality, Raffaella Fico è tornata nella Casa del Grande Fratello Vip per affrontare faccia a faccia Soleil Stasi e dirle cosa pensa di lei. Nonostante l’incontro si preannunciasse come acceso, la Fico non ha puntato su un look appariscente e aggressivo, anzi: l’abitino a fiori le dava un’aria molto pacata!

A volte ritornano e vale anche per i concorrenti del Grande Fratello Vip. Raffaella Fico, che era stata eliminata dal realityera stata eliminata dal reality, ha fatto rientro nella Casa e per motivi per nulla piacevoli. Non è stata una visita di cortesia, ma un confronto faccia a faccia con la nemica Soleil Stasi. Tra le due non corre buon sangue e i rapporti sono incrinati al punto che si è arrivati a una denuncia.

Raffaella Fico VS Soleil Stasi

Il momento dell'eliminazione di Raffaella Fico ha generato molta tensione. Alla gieffina non è sfuggita l'espressione usata dall'altra concorrente per gioire della sua uscita dalla Casa. Soleil ha chiaramente detto: "Bye Bitch". Questa espressione ha amareggiato la Fico, che nella diretta del 29 ottobre del Grande Fratello Vip ha voluto avere un confronto diretto con la modella ed è stato un faccia a faccia acceso. La Fico ha anticipato l'intenzione di non voler lasciar correre quell'offesa ricevuta: "Verrà valutato tutto nelle sedi opportune" ha detto, confermando le voci di questi giorni che parlavano di una possibile denuncia.

Raffaella Fico in tacchi e minigonna

In tacchi alti e minigonna, come se stesse uscendo per un incontro con un'amica, Raffaella Fico ha invece fatto irruzione a sorpresa nella Casa del Grande Fratello. Il giardino è diventato il teatro di scontro tra lei e Soleil Stasi. Con un vestito rosa confetto l'una e con un abitino a fiori l'altra, i rispettivi look facevano pensare a qualcosa di decisamente meno conflittuale! Invece l'incontro ha riacceso l'antipatia tra le due, protagoniste più volte di battibecchi anche nella casa.

Per affrontare Soleil e ribadire il proprio dolore per la frase ricevuta, Raffaella ha lasciato la chioma leonina sciolta, vaporosa come sempre. È arrivata nella Casa camminando sicura sulle sue decollété Louboutin: ha riciclato quelle della sesta puntata del reality, con tacco 12 e cut-out in pvc trasparente sulla punta. Il prezzo si aggira intorno ai 645 euro, confrontando il modello con altri simili in vendita sul sito. Nessuna maxi scollatura questa volta e neppure look appariscenti come quelli spesso esibiti anche in Casa, per esempio la tuta piumata di velluto bordeaux. Ha scelto un mini dress con stampa a fiori su base scura, con maniche lunghe e scollo tondo. Apparentemente innocua e pacifica, ha invece sfoderato tutta la sua grinta!