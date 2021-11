Soleil al GF Vip 6 con la camicia (sporca) di Alex Belli: perché l’ha indossata in diretta Soleil Stasi e Alex Belli sono i più chiacchierati del GF Vip. Nell’ultima puntata non è passato inosservato il look di lei: indossava proprio una camicia di lui.

Cosa succede tra Soleil Stasi e Alex Belli? I due sono tra i protagonisti più chiacchierati di questa edizione del Grande fratello Vip. L'amicizia nata all'interno della Casa ha destato le preoccupazioni della moglie dell'attore, già entrata in Casa per mettere in guardia il compagno. Ma proprio ieri lui ha ricevuto la visita del suo testimone di nozze Mirko Gancitano, che lo ha rassicurato: "Lei non ha messo in dubbio il vostro amore". D'altro canto, si parla di un misterioso fidanzato della modella italo-americana, che continua a inviarle messaggi tramite degli aerei per farle sapere che lui è lì, ad aspettarla fuori. L'influencer è amatissima: non a caso nella puntata del 15 novembre, la 19esima, si è rivelata il concorrente preferito del pubblico. E proprio ai più attenti non è sfuggito il dettaglio nascosto nel look di lei.

Lo stile di Soleil al Grande Fratello Vip

Fino a questo momento Soleil si è imposta non solo con la sua personalità, che l'ha resa la più amata dai telespettatori. È sicuramente una delle più stilose di questa edizione del reality e i suoi look non passano mai inosservati. Sicuramente la modella ha una passione sfrenata per il lusso, come dimostrano gli accessori più volte sfoggiati, dai sandali di Bottega Veneta a quelli di Valentino. Per non parlare dei gioielli: i bracciali preziosi che ha ai polsi valgono una fortuna. In questi mesi le abbiamo visto indossare molti abiti. Come sappiamo, lei così come tutti i concorrenti della Casa ha ricevuto la famosa "mistery box" di vestiti. Quello della 27enne è uno stile bohémien, come lo ha definito Matteo Evandro Manzini (designer e stylist delle star): "Ama stratificare e giocare con le sovrapposizioni, kimono, camicie, bandane". Nella 19esima puntata, quella del 15 novembre, ha fatto proprio questo: ha sovrapposto top e camicia, una camicia molto particolare.

Il crop top di cristalli di Nué Studio

Il look di Soleil nella puntata 19

Soleil ha stupito tutti nella diretta del 15 novembre, la puntata numero 19 del reality, indossando una camicia verde di Alex Belli. Questo ha mandato i fan in tilt, molti hanno ipotizzato che potrebbe essere la conferma del loro legame sentimentale. In realtà non è così: su Twitter qualcuno ha spiegato che sarebbero stati gli autori a imporre alla concorrente un veloce cambio d'abito e così ha sostituito il maglione nero con la coloratissima camicia del suo compagno di avventura.

In realtà il dettaglio è stato parzialmente svelato anche in diretta da Alex Belli stesso, in calzato da Alfonso Signorini: "L'ha presa nel mio armadio, che è aperto, tra l'altro è usata". Al di sotto la modella ha messo il top d'oro di Nué Studio già indossato in precedenza, che conferma la sua passione per i capi di lusso: sul web è venduto a circa 456 euro!