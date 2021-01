Il sabato pomeriggio di Canale 5 ormai da anni è quello in compagnia di Silvia Toffanin a Verissimo. La "padrona di casa" è molto brava nel creare in studio un ambiente intimo e familiare, apprezzato sia dagli ospiti che dai telespettatori. Nella puntata di oggi, 30 gennaio, si sono raccontati Sabrina Salerno, Patrizia Mirigliani, Matilde Gioli e Nek. Inoltre la conduttrice ha accolto nel suo salotto le sorelle Gregoraci, Marzia e Elisabetta, talmente simili da sembrare quasi gemelle. Anche per questa occasione la ex moglie di Flavio Briatore ha scelto, per il suo look coordinato a quello della sorella, la stilista Elisabetta Franchi. In quanto a stile anche la Toffanin è stata come sempre capace di attirare l'attenzione, riuscendo a non passare inosservata ma senza esagerare, puntando come sempre sull'eleganza.

Silvia Toffanin non smentisce il suo stile elegante

Se nella puntata precedente la scelta era caduta sul rosa, per quella del 30 gennaio la conduttrice ha invece optato per il blu elettrico. Il look del giorno prosegue la linea stilistica di questa edizione 2020-2021 della trasmissione, in cui la Toffanin sta indossando come sempre capi dalle linee semplici, ma senza mai rinunciare all'eleganza e alla femminilità che da sempre la contraddistinguono. L'abbiamo vista con abiti dai colori accesi e si è notata una certa predilezione per i completi mannish. Blazer, camicie e pantaloni palazzo sono i suoi capi must, accompagnati sempre da tacchi alti.

Verissimo del 30 gennaio: il look di Silvia Toffanin

Fine ed elegante nel suo outfit blu elettrico, Silvia Toffanin non si è smentita nemmeno questa volta, dimostrando quanto la semplicità possa essere una chiave vincente. La conduttrice di Verissimo ha scelto di indossare ancora capi dalle linee essenziali, preferendoli a quelli attillati. La camicia, leggermente aperta sul davanti, è della stessa tonalità di blu dei pantaloni palazzo, il tutto abbinato a décolleté con tacco a spillo dello stesso colore. Sia makeup che hair style sono molto naturali: capelli lisci sulle spalle e solo un accenno di trucco, per esaltare la sua bellezza.