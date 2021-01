È ormai da anni che Silvia Toffanin è la regina del sabato pomeriggio di Canale 5, dal debutto a oggi non ha mai deluso i fan in fatto di eleganza. Oggi, sabato 23 gennaio, è tornata in tv con una nuova puntata di Verissimo, in occasione della quale ha intervistato diversi ospiti speciali, da Asia Argento che ha lanciato una autobiografia a Cristina Chiabotto che ha appena rivelato di essere incinta di una bambina, fino ad arrivare a Emma Marrone e Alessandra Amoroso che stanno spopolando con la loro "Pezzo di cuore". Ad attirare le attenzioni degli spettatori, però, è stata ancora una volta la "padrona di casa", che ha portato un tocco di freschezza sul palco con un look rosa che sa di primavera. La sua giacca doppio petto non è forse il top della raffinatezza?

La giacca rosa di Silvia Toffanin

Se nelle scorse settimane Silvia Toffanin aveva puntato tutto su dei look tipicamente invernali, da quello grigio con pantaloni e pullover di lana a quello in un raffinatissimo blu scuro, per la puntata 16 ha preferito portare una ventata di freschezza negli studi di Verissimo. Ha indossato un blazer rosa firmato Alberta Ferretti, un modello a doppio petto con revers a punta, tasca a filetto sul petto e tasche frontali con pattina. Qual è il suo prezzo? Sul web è possibile trovarla a 1.065 euro. Sebbene sia per il 44% in lana vergine, il colore del capo è così vitaminico da riuscire a dare un piccolo anticipo di primavera. Silvia lo ha abbinato a dei pantaloni in rosa della stessa Maison (da 430 euro) e a dei décolleté con il tacco a spillo in fucsia di Le Silla (486 euro). Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati sul davanti, mettendo in risalto il balayage sui toni del biondo, mentre per il trucco ha optato per una linea di eye-liner abbastanza marcata.

in foto: La giacca rosa di Alberta Ferretti

Il blazer è il capo must-have di Silvia Toffanin

Mai come in questa edizione 2020-21 Silvia Toffanin sta sfoggiando un armadio molto variegato fatto di gonne a fiori, abiti bon-ton, maglioncini di lana ma, se c'è un capo a cui non riesce proprio a rinunciare, quello è il blazer. Che sia mono o doppio petto, non importa, riesce sempre ad aggiungere un tocco sofisticato e chic a ogni look, soprattutto a quelli dal mood mannish con i pantaloni che vanno tanto di moda per l'inverno. La conduttrice ha spesso "rubato" i suoi completi dal guardaroba maschile, anche se ha saputo aggiungere sempre un dettaglio ricercato, femminile e iper raffinato, dai tacchi a spillo ai pantaloni palazzo, fino ad arrivare alle giacche avvitate. Insomma, Silvia si conferma ancora una volta regina fashion: puntata dopo puntata continua a essere una vera e propria icona di classe ed eleganza.