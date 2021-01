Elisabetta Gregoraci è il personaggio del momento, da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, mettendo in mostra il suo vero carattere rimanendo per 24 ore su 24 sotto l'occhio vigile delle telecamere, è diventata ancora più amata, tanto che i programmi tv fanno a gara per ospitarla. Dopo aver incantato tutti con la sua scollatura maxi nella 35esima puntata del reality, sabato 30 gennaio è tra gli invitati speciali di Verissimo, dove ad accompagnarla c'è anche la sorella Marzia. Per essere intervistate dalla "padrona di casa" Silvia Toffanin, le due sfoggiano dei look coordinati e griffati con camicia e pantaloni e, complice l'incredibile somiglianza, sembrano essere gemelle.

Il dramma di Elisabetta Gregoraci

Nonostante negli ultimi tempi l'abbiamo vista sempre sorridente, elegante e glamour al GF Vip, Elisabetta Gregoraci si è ritrovata ad affrontare un momento molto difficile dopo essere uscita dalla nota casa di Cinecittà. Come lei stessa ha rivelato a Silvia Toffanin, la showgirl ha scoperto di avere un polipo nell’utero durante una visita di controllo e per sicurezza il ginecologo le ha consigliato di sottoporsi a un intervento per rimuoverlo il prima possibile. Complice il ricordo dell'esperienza della mamma, morta nel 2010 a causa di un tumore, il giorno dopo ha affrontato l'operazione con coraggio. Nonostante la paura iniziale, per fortuna tutto si è risolto per il meglio e oggi Elisabetta è tornata in splendida forma.

in foto: Elisabetta e Marzia Gregoraci a Verissimo

I look coordinati delle sorelle Gregoraci

Per partecipare in coppia a Verissimo le sorelle Gregoraci non potevano che puntare su dei look coordinati firmati da una delle stiliste più amate dall'ex moglie di Flavio Briatore, ovvero Elisabetta Franchi. Sul palcoscenico di Canale 5 sono apparse entrambe in camicia e pantaloni ma in colori opposti. Elisabetta ha scelto il rosa antico con pantaloni palazzo a vita alta (249 euro) e una camicia di seta decorata con dei micro quadretti da 399 euro, mentre Marzia ha preferito il bianco. Per la precisione ha abbinato dei pantaloni Capri a vita alta con le pences da 199 euro a una blusa con polsi foulard sempre in total white da 309 euro. Nessuna delle due ha rinunciato ai tacchi a spillo, mentre per quanto riguarda i capelli hanno sfoggiato delle pieghe decisamente diverse: Elisabetta ha puntato sulle onde, Marzia sull'effetto extra liscio.