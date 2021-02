Il rotocalco del sabato pomeriggio di Canale5, Verissimo, torna con una nuova puntata sabato 27 febbraio. La conduttrice Silvia Toffanin questa volta ha chiamato come ospiti del suo salotto televisivo Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, opinioniste della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, Andrea Zenga e Giulia Salemi. La conduttrice è diventata famosa per le sue interviste emozionanti e per i suoi look impeccabili ed eleganti. Nelle scorse puntate l'abbiamo vista sfoggiare mise total black molto chic e completi maschili blu acceso. Ora che la primavera è alle porte, Silvia Toffanin punta tutto sulle sfumature del rosa: si è presentata in studio con una camicia fucsia con il fiocco al collo rosa acceso, indossata su un paio di pantaloni di un rosa più delicato. Un abbinamento audace e molto azzeccato.

La camicia fucsia lucida di Silvia Toffanin

La conduttrice sceglie spesso mise bon ton e camicette romantiche, abbinandole ai jeans o alla gonna a matita. Per questa nuova puntata ha deciso di puntare su un colore molto primaverile, un rosa acceso che mette allegria. La linea è molto classica: si tratta di una blusa senza bottoni, con un fiocco intorno al collo e le maniche strette sui polsini in modo da creare una leggera arricciatura. Il colore però da un twist più energico al look: la camicia infatti è in un tessuto cangiante che scintilla riflettendo la luce, creando un effetto "disco dance". Sotto ha abbinato un paio di pantaloni palazzo a vita alta di un rosa pastello delicato, quasi ciclamino. Completano il look un paio di decolleté scamosciate in tono, firmate Le Silla. Per i capelli ha scelto uno styling romantico, morbide onde che ricadono sulle spalle.

in foto: La camicia fucsia di Silvia Toffanin a Verissimo

Non è la prima volta che la conduttrice sceglie il rosa: lo aveva indossato anche lo scorso inverno, in un pullover morbido mentre a gennaio aveva sperimentato un look total pink da "primavera in anticipo" grazie al tailleur rosa firmato Alberta Ferretti. Dopo mise dai colori neutri o molto scuri la conduttrice torna a splendere in colori più luminosi. I pantaloni palazzo a vita alta poi si confermano uno dei suoi capi preferiti, nonché uno dei modelli più attuali della stagione: l'abbinamento perfetto è con una camicia, come insegna Silvia Toffanin, o con un maglioncino dal taglio crop, il capo giusto per queste settimane di fine inverno. La conduttrice continua a fare tendenza a ogni apparizione in tv: scommettiamo che il rosa sarà il colore di tendenza della prossima stagione?