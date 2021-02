Anche questa settimana torna Verissimo, il rotocalco di Canale 5 presentato da Silvia Toffanin, che questa settimana intervista Antonella Elia, Anna Valle, Michele Bravi e altri noti personaggi del mondo dello spettacolo. Sono ormai lontani i tempi in cui era semplicemente una delle letterine di Gerry Scotti a Passaparola: nel corso degli anni ha subito una vera e propria evoluzione professionale e fashion, diventando una delle conduttrici italiane più amate, nonché la regina del sabato pomeriggio. Nella puntata del 6 febbraio 2021 è tornata a incantare tutti con il suo stile elegante e bon-ton. Ha puntato su un adorabile look bicolor che sa di primavera, indossando uno dei must-have del momento: la gonna a matita di pelle.

La gonna di pelle di Silvia Toffanin

Nelle ultime settimane Silvia Toffanin aveva optato sempre per dei look monocromatici, dal tailleur in total pink perfetto per la primavera 2021 al completo in blu elettrico con camicia e pantaloni palazzo abbinati, ma nella puntata del 6 febbraio ha cambiato registro. Ha preferito un outfit bicolor dal sapore fresco e sofisticato che di sicuro diventerà imitatissimo durante le prime giornate soleggiate di fine inverno. Ha sfoggiato un top bianco a girocollo con le maniche lunghe e leggermente a sbuffo e uno dei capi must-have del momento, la pencil skirt. Ha scelto un modello in pelle, a vita alta e con una cintura in tinta color tabacco: così facendo, è riuscita a esaltare la sua silhouette da urlo con estrema eleganza. Non sono mancati i décolleté con i tacchi a spillo sempre sui toni del marrone, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente mossi sulle punte.

Come indossare una pencil skirt in modo impeccabile

La pencil skirt, ovvero la gonna a tubino, è tra i capi must-have degli ultimi anni ed è capace di aggiungere sempre un tocco sofisticato alla propria immagine, che sia di pelle come quella di Silvia o in qualsiasi altro tessuto. A chi sta bene? A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non bisogna vantare necessariamente una silhouette alta e snella per indossarla, basta abbinarla nel modo giusto. L'ideale è portarla con tacchi a spillo o zeppe, così da slanciare la propria immagine, ma, se si ha uno stile casual e sportivo, può essere sfoggiata anche con delle sneakers. Per quanto riguarda top, giacche e camicie da abbinarci, si può lasciare libero spazio alla propria creatività, assecondando così i propri gusti e le proprie esigenze.