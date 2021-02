Come ogni sabato, torna l'appuntamento pomeridiano con Verissimo, il salotto di Canale 5 ospitato da Silvia Toffanin. Puntata dopo puntata la conduttrice si è fatta amare per il suo garbo e per l'empatia che dimostra durante le interviste: questa settimana tra gli ospiti anche Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni, Melissa Satta, Elena Santarelli, Jo Squillo e Francesca Sofia Novello. Ma Silvia Toffanin ha saputo conquistare il pubblico anche per i suoi gusti sofisticati e impeccabili in fatto di moda. Per la puntata del 13 febbraio 2021 ha scelto un look super sexy che anticipa San Valentino: una camicia nera trasparente che si allaccia con un nastro sotto il collo e una gonna a matita nera, con uno spacco sul retro.

La camicia nera di Silvia Toffanin

Questo look trasparente è una novità per il pubblico, abituato a vedere la conduttrice con capi molto sobri e discreti. Per le puntate invernali Silvia Toffanin prediligeva pantaloni palazzo e maglioni con le spalline vaporose. Più recentemente ha sfoggiato abiti monocromatici che anticipano la primavera, come il tailleur rosa e il completo blu elettrico. I suoi pezzi cult però rimangono le camicie o bluse bianche, perfetta su ogni look, dal jeans a zampa anni Settanta alla pencil skirt in pelle, che valorizza la sua silhouette.

Adesso la conduttrice ha dato una svolta con un look sexy: una camicia nera con le maniche trasparenti con scollo a V e un nastro che si allaccia morbidamente sotto il collo. Alla camicia ha abbinato una gonna a matita nera, il modello più trendy della stagione, con uno spacco dietro sottolineato dalla zip che aggiunge un tocco ancor più sensuale ai movimenti. Il completo molto stile "San Valentino" è reso ancora più romantico dai capelli acconciati con morbide onde e dalle scarpe con il tacco rosa cipria firmate Le Silla. Le pump sono in vendita sul sito a 486 euro.