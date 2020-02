Mancano ormai pochissime ore all'inizio di Sanremo 2020: il 70esimo Festival della Canzone Italiana prenderà il via martedì 4 febbraio e si concluderà sabato 8 febbraio. Quest'anno sono 24 i concorrenti in gara, da Anastasio a Junior Kelly, passando per Elodie, Levante, Diodato, Riki ed Elettra Lamborghini. A condurre il Festival ci sarà Amadeus, affiancato da una serie di co-conduttrici che si alterneranno sul palco dell'Ariston nelle diverse serate, tra queste Diletta Leotta, Antonella Clerici, Francesca Sofia e Novello e le giornaliste Emma D'aquino e Laura Chimenti. C'è grande attesa per le canzoni in gara ma c'è anche tanta attesa da parte del pubblico anche per i look che i protagonisti del Festival sfoggeranno sul palco. Chi sarà il personaggio meglio vestito dell'anno? Chi avrà indosso il vestito peggiore. Ecco dunque tutte le anticipazioni sui brand che vestiranno i protagonisti del Festival e lo stile scelto da cantanti, conduttori e ospiti di Sanremo 2020.

I look di Amadeus e delle conduttrici di Sanremo

Quest'anno sul palco del Festival il padrone di casa sarà Amadeus che, reduce delle polemiche dopo le sue dichiarazioni in conferenza stampa, tenterà di far dimenticare al pubblico il polverone sollevato con il suo sorriso e i suoi look, con abiti Gai Mattiolo e camicie Bagutta. Al suo fianco in ogni serata ci sarà un folto gruppo di ospiti e co-conduttrici, la prima in ordine di apparizione nella diretta numero uno sarà Diletta Leotta, che sul palco indosserà abiti appositamente creati per l'occasione dalla Maison milanese Etro, il marchio ha svelato il primo outfit diffondendo il bozzetto di un lungo abito nero strapless con decori luccicanti. La Leotta per la serata di sabato calcherà, invece, il palco con abiti di Fausto Puglisi, lo stesso stilista curerà l'immagine di Myss Keta per tutte le puntate del Dopofestival. Nicola Savino, conduttore del Dopofestival, apparirà in televisione con abiti custom made griffati Etro. Francesca Sofia Novello indosserà look disegnati per lei da Alberta Ferretti e completerà i look con gioielli Crivelli, mentre Emma D'Aquino ha scelto una serie di abiti griffati Antonio Grimaldi, designer celebre per le sue collezioni sposa.

in foto: Il look di Diletta Leotta a Sanremo firmato Etro

Sanremo 2020, i look delle cantanti in gara da Elodie a Levante

Irene grandi salirà sul palco di Sanremo per cantare il brano "Finalmente io" con uno stile "avantgarde" creato con capi sartoriali di Alessandra Marchi, Ludovic de Saint Sernin e Atelierseptem di Kristina Nikolova, completando il tutto con scarpe Del Carlo e gioielli di Ugo Cacciatori e di Marco Mannucci. Per i look daily la stylist di Irene Grandi, Stella Falautano, ha scelto capi in cachemire di MD 75. C'è grande riserbo sui look di Elettra Lamborghini la quale si mostrerà sul palco in una versione del tutto nuova, soprattutto per quanto riguarda trucco e parrucco, entrambi curati da Stephanie Glitter. Levante ha rivelato in un'intervista a Fanpage.it di aver scelto per il Festival look firmati Marco De Vincenzo, mentre Elodie ha dichiarato a Fanpage.it che non indosserà vestiti Etro ma avrà sul palco un mood deciso e strong, addio dunque al romanticismo, mentre nel daily indosserà abiti casual di Levi's e Labo.art.

Le anticipazioni sui look di Sanremo 2020 per i cantanti, da Achille Lauro a Junior Cally

Diodato sul palco di Sanremo 2020 dirà addio alle camicie luccicanti di Marco De Vincenzo per sfoggiare look firmati Dolce&Gabbana, mentre nel daily capi di Levi's e Dockers: "Gli outfit di Diodato a Sanremo – rivela Fanpage.it la stylist Carlotta Borgogna – avranno un tocco elegante, degno del palco dell’Ariston, ma saranno coerenti con la sua persona e con la sua musica. Il mood sarà sofisticato e intrigante con un tocco rock'n'roll". Lo stesso brand vestirà l'ex concorrente di Amici Alberto Urso e i componenti del gruppo Le Vibrazioni, che completeranno gli outfit Dolce&Gabbana con calzini Gallo. "Elegante, monocromatico, con dettagli che richiameranno l'immaginario cinematografico di Kubrick, un mix di stili e di mood dal classico al moderno, il tutto con capi anch'essi con firma d'autore" così descrive lo stile sanremese di Junior Cally la stylist Floriana Serani, che seguirà anche Morgan e che a Fanpage.it dichiara: "Ho voluto raccontare Morgan a 360 gradi, in tutte le sue sfaccettature. Per lui ho scelto look con carattere che racchiudono le sue passioni. Ho guardato a un immaginario estetico che unisce citazioni di costume dal 1800 agli anni '70 e '80, con un guardaroba custom d'alta sartoria". Ad affiancare Morgan sul palco sarà Bugo, che vestirà abiti di Daniele Alessandrini, lo stylist Fabio Mercurio a Fanpage.it rivela: "Ci saranno diverse contaminazioni, per la parte daily sarà tutto molto “street”, a tratti “sporty”, con dei parka customizzati per l’occasione, mixati al cachemere e al denim, anche con cappotti in cachemere abbinati a pantaloni e sneakers (grande passione di Bugo). Per la parte serale – continua lo stylist – ci sarà un grande incrocio fra l’alta sartoria, con volumi loose, stampe e ricami creati ad-hoc. Le sneakers saranno sempre presenti, come anche fantastici capi in pelle patchwork ideati per l’occasione".

in foto: Il look di Nicola Savino a Sanremo firmato Etro

I molti aspettano con ansia di vedere lo stile di Achille Lauro, che lo scorso anno è stato eletto come l'uomo meglio vestito del Festival e che molto probabilmente indosserà abiti di Gucci, data la collaborazione iniziata tra il brand e il cantante ultimamente. Lo stylist di Lauro però non si sbilancia sul brand scelto e a Fanpage.it dichiara: "Abbiamo lavorato per diversi mesi all’immagine di Lauro per il Festival e credo proprio che il risultato si vedrà". Sappiamo però che il cantante aggiungerà ai suoi look particolari gioielli di Rosantica. Piero Pelù ha scelto abiti rock di Tom Rebl, mentre Enrico Nigiotti sul palco avrà indosso look di Emporio Armani e nel daily jeans di Levi's e Dockers. Anche Riki indosserà abiti Emporio Armani e lo stesso brand vestirà Francesco Gabbani. A creare l'immagine di quest'ultimo a Sanremo sarà Susanna Ausoni, stylist celebre per aver seguito il look di Mahmood lo scorso anno a Sanremo. Per Gabbani Susanna Ausoni ha scelto "un codice più elegante e maturo – come dichiarato a Fanpage.it – Come stylist cerco sempre di legare il contenuto musicale alla moda. Il pezzo di Francesco mi ha portato nel mondo di Armani e abbiamo sviluppato un progetto con Emporio. Per mantenere vivo il naturale DNA di Gabbani ho inserito il colore sui calzini (firmati Ralph Lauren n.d.r.). Vedrete dettagli fluo e colori vitaminici sempre".

in foto: Il look di Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 firmato Carlo Pignatelli

Michele Zarrillo indosserà look firmati Daniele Alessandrini, mentre il rapper Anastasio sfoggerà capi MSGM, brand del designer Massimo Giorgetti che crea abiti colorati e iper moderni, perfetti per il cantante giovane ed ex concorrente di X factor, mentre a vestire Rancore in tutte le serate del Festival sarà il marchio Diesel, ai diversi look il cantante abbinerà orologi G-shock. Sarà Carlo Pignatelli a firmare i quattro outfit di Sanremo 2020 per Raphael Gualazzi. La maison di moda, che lo scorso anno a Sanremo ha vestito Achille Lauro, ha rivelato i dettagli dei look di Gualazzi, tra questi ci sarà un abito blu due bottoni con revers a lancia e camicia panna a stampa floreale, per la prima serata, un frac nero a un bottone, con revers a scialle, abbinato camicia bianca dal collo diplomatico con fascia e papillon nero di raso, nella seconda diretta. Nella terza serata si passa al borgogna, abbinato a camicia floreale, mentre nell'ultima serata sarà protagonista un completo color corda con camicia panna dal disegno floreale. Infine sembra che i Pinguini Tattici Nucleari sfoggeranno look firmati Dolce&Gabbana, mentre nel daily avranno indosso calzini Happy Socks della capsule collection dedicata ai Rolling Stones e capi di Obey, Edwin e Lazy Oaf.