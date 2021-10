Sangiovanni con la gonna e lo smalto al Roma Film Fest: il red carpet è (finalmente) genderless Al Roma film Fest è arrivato Sangiovanni, il cantante finalista di Amici che ci ha fatto ballare tutta l’estate sulle note di “Malibu”: ha sfilato con la gonna e lo smalto colorato. Non una novità per il cantante, icona di stile genderless: sul red carpet porta lo stile libero e fluido della Generazione Z.

A cura di Beatrice Manca

In questi giorni è in corso il Roma Film Fest, la rassegna cinematografica che ha richiamato nella capitale star da tutto il mondo. Mercoledì 20 ottobre è stata la volta di Sangiovanni, il cantante finalista di Amici che ci ha fatto ballare tutta l'estate sulle note di Malibu: l'artista ha sfilato sul red carpet con la classica giacca nera abbinata…a una gonna lunga. Non è una novità per Sangiovanni, icona di stile genderless: fin dalle prime apparizioni del talent show ci ha abituati a smalti e look colorati, in lilla o in rosa acceso, il colore che ama di più.

Sangiovanni con la gonna lunga sul red carpet

Sangiovanni era invitato alla prima del documentario su Caterina Caselli, Una Vita, Cento Vite: anche la leggendaria cantante era sul red carpet, con un abito coloratissimo firmato Gucci. Il cantante di Amici invece ha deciso di rivisitare un grande classico, lo smoking, con un tocco contemporaneo: la gonna al posto dei pantaloni. Indossava una classica giacca nera a due bottoni, una camicia bianca con i polsini a vista e un'ampia gonna nera firmata Barrow, con un dettaglio verde fluorescente.

Sangiovanni al Roma Film Fest

Sangiovanni, icona di stile genderless

Per completare il look il cantante ha scelto di indossare un paio di stivali chunky di Diesel, in vendita sul sito del brand a 280 euro. Al look total black ha aggiunto un tocco di colore: lo smalto blu elettrico sulle unghie. Sotto la camicia poi si intravedevano due collanine: una con le perline colorate, un'altra con i ciondoli a forma di lettera: secondo i fan compongono il nome Giulia, un dolce omaggio a Giulia Stabile.

Leggi anche Caterina Balivo al Roma Film Fest 2021: sul red carpet lancia il trend delle spalline maxi

stivali Diesel

Non è la prima volta che vediamo il cantante con una gonna: a luglio ha conquistato la copertina di Outpump posando con una gonna rosa fluo. Sangiovanni porta sul red carpet lo stile di una nuova generazione, libera da etichette e stereotipi, che non considera la gonna una provocazione: è un indumento come tanti altri.

Sangiovanni sul red carpet

La distinzione "gonna per le donne, completo per gli uomini" è ormai superata, perfino sui red carpet: se una donna può indossare uno smoking, perché un uomo non può indossa una gonna? Evviva i ventenni, che ci regalano una ventata di freschezza.