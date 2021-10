Chiara Ferragni in total black a Venezia: i suoi stivali con la suola in gomma sono il must dell’autunno Chiara Ferragni è a Venezia e, approfittando della giornata di sole, ha sfoggiato il perfetto look autunnale per fare un giro tra i canali. Il look dell’influencer è la dimostrazione di come gli accessori possano trasformare anche il look più semplice: i suoi stivali sono il modello perfetto per affrontare la stagione fredda con grinta.

A cura di Beatrice Manca

Chiodo in pelle, pantaloni neri e chunky boots: quando si tratta di tendenze, Chiara Ferragni è sempre un passo avanti. L'imprenditrice digitale ha sfoggiato il perfetto look autunnale per un viaggio a Venezia: è arrivata in gondola, approfittando della giornata di sole, e poi ha pranzato al Belmond Hotel Cipriani. Per l'occasione ha indossato un chiodo in pelle e degli stivali particolari, con la suola in gomma colorata. Ogni look dell'influencer ci regala un'idea nuova per le tendenze dell'Autunno/Inverno 2021-22: dopo gli stivali cuissard, alti fino alla coscia, è il momento degli anfibi chunky con la suola a contrasto.

Il look di Chiara Ferragni a Venezia

Approfittando della giornata di sole, Chiara Ferragni è arrivata nella città lagunare indossando un chiodo di pelle, la giacca più cool per la mezza stagione. Si tratta di un modello vintage di Prada che ama molto: lo ha già sfoggiato anche in un romantico look della scorsa primavera, abbinandolo alla gonna celeste da principessa. Questa volta sotto indossava dei semplici pantaloni aderenti neri, infilati negli stivali. I boots indossati da Chiara Ferragni sono firmati Bottega Veneta, costano 950 euro e sono uno dei modelli più cool della stagione: sagoma bombata e suola altissima e colorata.

Chiara Ferragni con gli stivali Bottega Veneta

Il look di Chiara Ferragni è la dimostrazione di come gli accessori possano trasformare anche il look più semplice: indossava un paio di occhiali da sole di Chanel dal sapore anni Novanta e una borsa di Hermès (di cui ha una vera e propria collezione) rosa bambola. Al collo sfoggiava una collana con ciondoli di brillanti, su cui ha voluto mantenere il mistero: nelle stories ha annunciato che presto svelerà "nuovi dettagli" sulla parure. Che sia all'orizzonte una nuova collaborazione nel mondo della gioielleria?

stivali Bottega Veneta

Gli stivali chunky sono il must dell'autunno 2021

I boots di Chiara Ferragni sono il modello da mettere nella lista dei desideri dell'autunno. Hanno la grinta degli anfibi, ma si infilano senza lacci, come i Chelsea boots. La suola rialzata li rende ideali per le giornate di pioggia: salvano dalle pozzanghere e riparano il piede. Gli stivaletti dell'inverno 2021 sono chunky, termine inglese che letteralmente significa "grossi", un po' bombati. L'attitude underground sposa bene ogni look, da quello più casual fino al vestitino floreale, in modo da giocare con i contrasti. Un dettaglio colorato, come quello degli anfibi firmati Bottega Veneta, aggiunge anche un tocco "vitaminico" per rallegrare le giornate di pioggia. Da StellaMcCartney a The Row, moltissimi brand hanno proposto gli anfibi senza lacci per affrontare l'inverno con stile: non resta che scegliere il modello giusto!