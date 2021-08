Sangiovanni, il debutto del tour è in rosa: per il suo primo concerto indossa la tuta a petto nudo Sangiovanni ha dato il via al primo tour della sua vita, si è esibito a Lecce e ha dato il meglio di lui in fatto di look. Ha spaziato tra una tuta rosa portata a petto nudo, dei jeans ispirati ai cartoni animati e un maxi colletto Peter Pan, dando prova di essere sempre più il simbolo dello stile genderless.

A cura di Valeria Paglionico

Sangiovanni è l'artista rivelazione dell'edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi: nonostante si sia classificato secondo durante la finalissima del talent (ad aggiudicarsi la vittoria è stata infatti la fidanzata Giulia Stabile), continua a spopolare. La sua Malibù è in cima alle classifiche da settimane ed è in lizza per aggiudicarsi il titolo di tormentone dell'estate. Nelle ultime ore il giovane cantante ha raggiunto l'ennesimo traguardo: ha dato il via al primo tour della sua vita e non ha potuto fare a meno di condividere la gioia con i followers. Per l'occasione ha dato il meglio di lui in fatto di look, rimanendo fedele allo stile glamour e genderless che da sempre lo contraddistingue.

Sangiovanni segue la mania dei look total pink

Lecce, per la precisione Piazza Libertini, è stata la location scelta da Sangiovanni per la prima tappa del primo tour della sua vita. Al motto di "Mi ricorderò di questa serata incredibile nei giorni a venire, e spero anche voi", il cantante è stato lieto di condividere alcune foto della serata, rivelando uno dei look scelti per l'evento. Ancora una volta ha puntato tutto sul rosa e sull'originalità di GCDS, sfoggiando una tuta sportiva goffrata del brand. L'ha portata a petto nudo, aggiungendo semplicemente una serie di appariscenti collane, da quella personalizzata con le perline colorate in pvc a un girocollo con i pendenti in total gold. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in una coda ma ha lasciato cadere alcuni riccioli sulla fronte.

La tuta rosa di GCDS

Dal jeans ispirato ai cartoni al maxi colletto: tutti i look del tour

Nei video condivisi dai fan sui social si può ammirare anche il secondo e originale outfit scelto da Sangiovanni per il tour. Si è presentato sul palco con un paio di jeans over della collezione Rooney Tunes di GCDS, un modello dal lavaggio scuro decorato con delle stampe ispirate ai protagonisti degli iconici cartoni e una serie di scritte a tema come "Porky" all'altezza della zip. Inizialmente lo ha abbinato a una t-shirt rosa e a un cappellino logato (sempre di GCDS), successivamente è rimasta a petto nudo e ha completato il look con un singolare maxi colletto in stile Peter Pan. Insomma, Sangiovanni continua a essere il paladino dello stile genderless ed è proprio questo uno dei dettagli che lo rendono così tanto amato.