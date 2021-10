Caterina Caselli è la vera diva del Roma Film Fest: incanta con l’abito-manifesto “La musica è mia” Caterina Caselli è arrivata al Roma Film Fest per presentare il film documentario “Caterina Caselli, una vita, cento vite” che ripercorre la sua straordinaria carriera di artista, produttrice e talent scout. Oggi ha 75 anni e non ha perso la sua verve: sul red carpet è apparsa bellissima e piena di energia in un abito floreale.

A cura di Beatrice Manca

"Nessuno mi può giudicare" cantava Caterina Caselli, icona musicale degli anni Sessanta. E nessuno può farlo nemmeno ora: la cantante è arrivata al Roma Film Fest per presentare il film documentario Caterina Caselli, una vita, cento vite che ripercorre la sua straordinaria carriera di artista, produttrice e talent scout. Oggi Caselli ha 75 anni e non ha perso la sua celebre verve: è un uragano di energia, luminosa e sorridente. L'arrivo sul red carpet non è passato inosservato: indossava un abito coloratissimo a fiori con la scritta "Music is mine", cioé "la musica è mia". Applauditissima dal pubblico, durante la serata ha anche incontrato una fan d'eccezione: la cantante Madame, con cui ha condiviso un tenero abbraccio.

Il vestito-manifesto di Caterina Caselli

Caterina Caselli è stata la protagonista della serata del 20 ottobre al Roma Film Fest: sul tappeto rosso ha giocato con pubblico e fotografi mostrando l'abito plissettato e coloratissimo. La cantante indossava un abito firmato Gucci con la tipica stampa Flora. Il tocco di stile era un colletto scintillante e la scritta "Music is Mine" che spiccava su un nastro di tessuto arancione sul petto. L'abito si apriva come un ventaglio grazie alla plissettatura sulla gonna e sulle maniche e Caterina Caselli ne ha approfittato per farlo roteare. Per completare il look ha scelto un paio di scarpe con il tacco basso, semplici e raffinate.

Caterina Caselli in Gucci

L'abbraccio tra Madame e Caterina Caselli

Sul red carpet Caterina Caselli non era sola: è arrivata con il figlio Filippo Sugar e poi si è fatta fotografare con un gruppo di comparse che impersonavano il suo celebre look degli anni Sessanta: il caschetto bombato biondo (il suo celebre "casco d'oro") e una maglietta con la scritta "Nessuno mi può giudicare". Negli anni Sessanta il suo look fu una piccola rivoluzione sul palco di Sanremo: i capelli così corti erano il simbolo della libertà di una nuova generazione.

Caterina Caselli al Roma Film Fest

Poi ha posato insieme a un gruppo di giovani cantanti invitati alla prima del film, tra cui Sangiovanni, Malika Ayane, Giuliano Sangiorgi, Francesco Motta e Raphael Gualazzi. Ma il momento più emozionante è stato l'abbraccio con la cantante Madame: anche lei, da vera fan, indossava la t-shirt con la scritta "Nessuno mi può giudicare" sotto il maglione a collo alto bianco: un abbraccio che sembra proprio un passaggio di testimone tra una rivoluzionaria di allora e una rivoluzionaria di oggi.