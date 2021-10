Rumer Willis come una sirena: la figlia di Demi Moore e Bruce Willis posa nuda in piscina Rumer Willis, la figlia di 33enne di Demi Moore e Bruce Willis, ha condiviso su Instagram con il suo quasi milione di follower degli scatti che la immortalano nuda in piscina. Nessuna didascalia alle foto: solo l’emoticon di una sirena. La ragazza è stata spesso accusata di essere troppo magra, alcuni fan erano preoccupati per la sua salute, ma lei ha tranquillizzato tutti e ha invitato a non essere sempre pronti a giudicare il corpo altrui. Lei, nel suo corpo, ci sta benissimo e non ha alcuna vergogna di mostrarlo.

A cura di Giusy Dente

Rumer Willis

Rumer, Tallulah e Scout Willis sono le tre figlie di Demi Moore e Bruce Willis. I due attori si sono sposati nel 1987 e si sono poi detti addio nel 2000. Il divorzio non ha disgregato la famiglia: sono tutti rimasti molto uniti e in buoni rapporti. Anzi, la famiglia si è anche allargata, quando Willis ha sposato l'attuale moglie da cui ha avuto altre due figlie: Evelyn e Mabel hanno rispettivamente 8 e 6 anni. Rumer Willis ha seguito le orme dei genitori nel mondo della recitazione: si è cimentata come attrice per il cinema e la tv, ma è anche una grande appassionata di moda e foto artistiche. Spesso condivide sui social i suoi scatti, molto apprezzati dai fan.

Rumer Willis icona body positive

Rumer Willis somiglia moltissimo a sua mamma Demi Moore, sia caratterialmente che fisicamente. La 33enne è una donna libera, sicura di sé, dotata di carisma e fascino. Spesso le due hanno calcato insieme red carpet o partecipato a eventi importanti, imponendosi col loro stile. Insieme di recente hanno anche posato per una campagna pubblicitaria, che ha visto la 58enne assieme alle sue tre figlie tutte in costume per un brand di beachwear. Ma Rumer non ha paura di mostrarsi anche in una chiave più quotidiana e naturale. La ragazza sui social è stata spesso accusata di essere troppo magra, dunque sa benissimo cosa si prova quando il proprio corpo viene messo sotto analisi e scrutato. Coraggiosamente si è ribellata a questo body shaming, invitando le persone a non essere sempre pronte a giudicare e puntare il dito, perché potrebbe rivelarsi fatale per coloro che sono più fragili o che magari stanno realmente combattendo contro disturbi alimentari.

Rumer Willis

Rumer Willis senza veli

Nel tempo Rumer ha sviluppato un amore crescente per il proprio corpo, ha imparato ad accettarsi e ha fatto pace con la sua immagine. Per questo non ha problemi a mostrare anche quelle piccole imperfezioni che la rendono unica. Sui social si è mostrata nuda e completamente struccata: la versione più semplice e naturale di sé, insomma. Ha sorpreso i fan con delle foto artistiche scattate in piscina; nessuna didascalia, solo l'emoticon di una sirena. In una è di spalle coi capelli ricci raccolti in uno chignon e la schiena ricoperta di goccioline d'acqua; si intravede appena una collanina d'argento. Nell'altra guarda dritta in camera coprendosi il seno con un braccio. La figlia di Demi Moore e Bruce Willis è perfettamente a proprio agio nel suo corpo e per questo non ha problemi a mostrarlo ai suoi follower (quasi un milione). Loro la apprezzano proprio per la genuina semplicità e per la confidenza che ha con la propria immagine, senza provare alcuna ingiustificata vergogna per ciò che è.