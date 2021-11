Rosa Perrotta allatta e indossa la panciera: “La maternità è anche pancia molle e seno dolorante” Rosa Perrotta sta condividendo sui social il post parto, compresi gli aspetti meno idilliaci, come i dolori e la trasformazione del corpo: “La maternità è anche questo”.

A cura di Giusy Dente

Rosa Perrotta, foto via Instagram @rosaperrotta__

La famiglia Perrotta-Tartaglione si è allargata: l'ex tronista di Uomini e Donne e il compagno hanno dato il benvenuto al secondo figlio, Mario Achille. Proprio negli studi televisivi del dating show di Maria De Filippi la coppia si è conosciuta e innamorata. La loro storia va avanti dal 2017, ma non sono ancora convolati a nozze. Il matrimonio era stato fissato per il 7 giugno scorso ma la pandemia ha sconvolto i loro piani costringendoli a rimandare. E probabilmente dovranno aspettare ancora un po' per riorganizzare tutto, visto che per ora le loro energie sono interamente dedicate al piccolo appena nato, che li ha costretti a ridefinire la quotidianità e gli impegni.

Rosa Perrotta di nuovo mamma

Rosa Perrotta e Mario Achille hanno fatto ritorno a casa. Il post parto in ospedale non è stato dei più semplici per l'influencer, che sin dall'inizio ha sempre tenuto aggiornati i suoi follower sul procedere della gravidanza. Dopo il cesareo a causa di alcune piccole complicazioni sopraggiunte nelle prime ore (nulla di grave) è stato necessario tenere il neonato sotto osservazione. La permanenza in ospedale, dunque, si è leggermente allungata, ma poi mamma e figlio hanno potuto tornare a casa. Il piccolo ha fatto anche la conoscenza del fratellino Ethan, con cui condividerà la cameretta. Al momento le giornate dell'influencer ruotano interamente attorno ai bisogni e alle necessità di Mario Achille, che è già diventato il protagonista assoluto dei post e delle storie su Instagram. Ha definito il piccolo: "Il secondo incontro più bello della mia vita".

Rosa Perrotta con Pietro Tartaglione e il piccolo Mario Achille, foto via Instagram @rosaperrotta__

Rosa Perrotta e la maternità

La maternità è fatta di tanti aspetti, alcuni sicuramente meno idilliaci di altri. Già dopo la gravidanza di Ethan ne aveva parlato, in risposta alle tantissime domande che le venivano rivolte, molte riguardanti l'aspetto fisico. Ha spiegato di aver sopportato dolori costanti dopo il parto (cesareo anche in quel caso), di aver usato la panciera per un mese, di non aver potuto praticare attività fisica. E ha tranquillizzato le neo mamme sull'ossessione di voler tornare in forma subito. Anche stavolta la panciera si è rivelata un'alleata, comelo è stata anche per Sharon Fonseca: pure la compagna di Gianluca Vacchi ha ammesso di averla usata e di averne tratto dei benefici per il recupero fisico.

Leggi anche Rosa Perrotta a Venezia, per il primo red carpet dopo il parto sceglie la maxi scollatura

La Perrotta ha condiviso una foto in cui la indossa e nel mentre allatta al seno il piccolo Mario Achille. Lo ha fatto per testimoniare attimi di vita vera, di vita quotidiana da neo mamma: "La maternità è anche questo: piatti freddi, capelli sfatti, panciera, pancia molle e seno dolorante. La ferita che fa malissimo e tu che non puoi permetterti di stare a letto. Molte sere non esco perché non mi sento di lasciare a nessuno i miei piccoli. Eppure sono felice così. Perché quello che faccio io non sarà mai abbastanza per ripagarli della gioia che mi hanno dato e per quanto mi abbiano reso una persona migliore".