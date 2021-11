Rosa Perrotta di nuovo mamma: il post parto è col pigiama personalizzato e il bimbo veste griffato Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori per la seconda volta: è nato Mario Achille, secondogenito della coppia. Il piccolo è stato già presentato sui social, dove la neo mamma in pigiama ha aggiornato fan e follower sulle condizioni di salute sue e del bambino.

A cura di Giusy Dente

foto Instagram @rosaperrotta__

Dopo Paola Turani e Lorella Boccia, che hanno di recente partorito, anche Rosa Perrotta è diventata mamma. Per l'influencer si tratta della seconda volta: ha dato un fratellino al piccolo Ethan, nato il 25 luglio 2019. Il bambino si chiama Mario Achille, è venuto al mondo poche ore fa e a darne l'annuncio sono stati proprio i genitori, chiaramente entusiasti. In realtà la Perrotta e il compagno, Pietro Tartaglione, stanno vivendo anche qualche preoccupazione in ospedale: il neonato è in incubatrice, perché ci sono state delle piccole complicazioni, ma entrambi sono stati tranquillizzati dal personale medico e a loro volta hanno voluto tranquillizzare fan e follower. "Preferiscono tenerlo sotto osservazione" ha spiegato l'influencer su Instagram, dove si è mostrata in pigiama subito dopo il parto e ha condiviso anche qualche tenero scatto del bambino.

Rosa Perrotta di nuovo mamma

L'ex tronista di Uomini e Donne in questi nove mesi ha costantemente tenuto aggiornati fan e follower circa il procedere della gravidanza, che non è cominciata nel migliore dei modi. L'influencer ha sentito subito il peso delle polemiche: è stata criticata e accusata di aver voluto tenere nascosta la gravidanza, di cui si vociferava da diverse settimane. Con un post ha risposto a tono agli insulti, difendendo il diritto di tutte le mamme di decidere in tutta serenità e libertà se e quando dare una notizia delicata come quella, senza per questo vedersi il dito puntato contro.

foto Instagram @rosaperrotta__

A tempo debito e quando riterrà opportuno presenterà al mondo il suo secondogenito, Mario Achille. "Non vediamo l’ora di farvelo conoscere" ha scritto su Instagram dopo il parto, dicendosi grata per aver avuto la possibilità di vivere per la seconda volta un'esperienza così forte. "Da oggi insieme al tuo fratellino sarai per sempre la ragione della mia vita" ha aggiunto, condividendo un tenero scatto in cui indossa un pigiama bianco molto ampio e con accanto il marito sorregge il neonato tra le braccia. Il bambino è nato con parto cesareo, un intervento che spaventava moltissimo la neo mamma: ne temeva soprattutto le conseguenze a distanza di tempo. Con sua grande sorpresa, invece, stamattina è riuscita ad alzarsi dal letto e ad aggiornare i suoi follower: "È andata benissimo l'operazione, io sto bene e sto anche deambulando".

Leggi anche Omar Confalonieri arrestato per stupro, aveva acquistato i farmaci con i soldi delle due vittime

foto Instagram @rosaperrotta__

Il primo look post-parto di Rosa Perrotta

Il primo look da neo mamma di Rosa Perrotta è un pigiama personalizzato. La camicia superiore, infatti, ha le iniziali dell'influencer cucite su una piccola tasca, la R del nome e la P del cognome. Benché comprensibilmente affaticata e un po' preoccupata, è apparsa comunque in salute e perfettamente in ordine. "Io non ero così composta dopo il parto" ha commentato un'utente, sorpresa nel vederla così impeccabile sia nelle ore immediatamente successive al cesareo che dopo la prima notte trascorsa in ospedale.

foto Instagram @rosaperrotta__

Mario Achille in culla veste griffato

Non è sfuggito anche il dettaglio della prima tutina indossata dal bambino, fotografato in culla dai genitori mentre è addormentato. Si tratta di una tutina di lusso, abbinata a una copertina dello stesso brand: Alviero Martini 1a Classe. La copertina a righe all-over presenta sulla parte frontale sia il logo che la stampa di un orsacchiotto, riproposti anche sulla tutina. Costano rispettivamente 150 euro e 112 euro. Di questo passo, il piccolo Mario Achille si candida già a baby influencer che detta mode, proprio come la mamma.