Rosa Perrotta mostra la cameretta dei bimbi: per Ethan e Achille maxi armadio e scritte personalizzate Rosa Perrotta sta per dare al primogenito Ethan un fratellino, che si chiamerà Achille. Insieme al compagno Pietro Tartaglione (conosciuto a Uomini e Donne), ha riorganizzato la cameretta che i due bambini condivideranno e l’ha mostrata in anteprima ai suoi follower nelle Instagram Stories.

A cura di Giusy Dente

La seconda gravidanza di Rosa Perrotta volge al termine. La 32enne è stata una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne, nella stagione 2016-2017. Proprio all'interno del programma di Maria De Filippi ha incontrato Pietro Tartaglione, con cui sta insieme da allora. Il matrimonio della coppia era previsto nell'estate 2019, ma non si è svolto a causa della pandemia. Poi è slittato nuovamente prima per via del battesimo del primogenito Ethan e poi per l'imminente arrivo di un secondo figlio, Achille. Nel mentre, non è mancata anche una crisi tra i due, poi risolta. Pochi giorni fa erano insieme, affiatati e innamorati, al Festival del Cinema di Venezia, dove la Perrotta ha celebrato le forme della maternità con un abito rosa che ha evidenziato il seno florido e il pancione. Il loro secondo figlio nascerà a breve e i genitori hanno ristrutturato la cameretta che condivideranno.

la cameretta di Ethan e Achille, Instagram Story @rosaperrotta__

La stanza di Ethan e Achille

Lavori in corso, in casa Perrotta-Tartaglione. La coppia questa estate ha annunciato di aspettare un secondo figlio: lo ha fatto con una foto in bianco in nero, in cui la 32enne era in topless e vestita con un maxi fiocco. In questi mesi entrambi hanno tenuto fan e follower aggiornati in merito al progredire della gravidanza, portando avanti gli impegni di lavoro e riorganizzando la casa in vista dell'arrivo di Achille: questo il nome che hanno scelto per il secondogenito. I due bambini condivideranno la cameretta. La modella l'ha mostrata in anteprima ai follower nelle sue Instagram Stories.

la cameretta di Ethan e Achille, Instagram Story @rosaperrotta__

Il pezzo forte è l'armadio gigante: "Ha preso tanto spazio in camera, ma sono sicura che non mi pentirò di questa scelta perché lo spazio non è mai abbastanza e considerando che questi bimbi hanno praticamente più vestiti di me" ha spiegato Rosa Perrotta. Ha mostrato anche alcuni dettagli che ha personalizzato lei stessa, dalla disposizione di cassetti e ripiani ai pomelli delle ante, che ha scelto lei a forma di tenda (in diversi colori).

Rosa perrotta, Instagram Story @rosaperrotta__

Molto ampio anche il fasciatoio che accoglierà il neonato, strutturato in modo da prevedere uno spazio per poggiare pannolini e salviette e muoversi in modo comodo durante il cambio. Sulla parete spiccano poi due scritte personalizzate con i nomi dei due bimbi, una è grigia e una verde. Sistemare la casa e predisporre tutto il necessario sta facendo capire all'influencer che il grande giorno è vicino: "Stiamo aprendo di nuovo passeggini, fasciatoio, cullette varie. Mi fa un effetto molto strano: sto cominciando a razionalizzare che manca poco più di un mese".