Paola Turani mostra il push present dopo il parto di Enea: è un orologio con diamanti da 17mila euro Paola Turani e Riccardo Serpellini sono diventati genitori: è venuto al mondo il loro primogenito, Enea Francesco. Dopo il parto la modella e influencer ha ricevuto una sorpresa graditissima. Il suo push present è un regalo davvero di lusso: si tratta di un orologio Patek Philippe impreziosito da diamanti.

A cura di Giusy Dente

La famiglia Turani-Serpellini si è allargata: la modella e il marito hanno accolto finalmente quel figlio tanto desiderato, che tardava ad arrivare. La coppia ha a lungo combattuto con il problema dell'infertilità, sviscerato anche sui social, affinché potesse finalmente cadere questo tabù e le donne smettessero di provare senso di colpa, per la mancata maternità. L'influencer nell'ultimo periodo faticava a gestire l'invadenza e l'insensibilità di tutti coloro che la bersagliavano di domande, circa l'assenza di un figlio dopo così tanti anni assieme al compagno. Quel figlio è poi giunto, quasi a sorpresa. Paola Turani e il marito Riccardo Serpellini avevano deciso di cominciare il percorso della PMA, poi la scoperta dell'inaspettata gravidanza naturale. Enea Francesco è venuto al mondo l'8 ottobre: i neo genitori si stanno godendo questi giorni lontano dai social, anche se la 34enne appena possibile dedica qualche minuto ai suoi follower per rispondere alle loro domande e curiosità.

Benvenuto Enea Francesco

"Quando fai un figlio?": finita con questa assillante e ricorrente domanda, adesso Paola Turani è alle prese col gettonatissimo "E il secondo quando?". Ora che è nato Enea Francesco, primogenito della modella e del marito Riccardo Serpellini, tanti si stanno già chiedendo quando e se gli daranno un fratellino o una sorellina. La Turani ha già espresso il suo fastidio, in merito a questa domanda, che risulta essere molto indelicata soprattutto se rivolta a due persone che hanno coronato il sogno di diventare genitori dopo anni di lotta contro l'infertilità.

"Non sono domande da fare a me e a tutte/tutti. Mi sembrano concetti semplici eppure la gente non ci arriva proprio. Non sappiamo cosa sta passando quella persona o la coppia che abbiamo davanti" ha detto l'influencer, che ora si sta godendo la maternità. Il piccolo Enea ha stravolto la sua vita e le sue giornate, che ora la vedono alle prese con pannolini e allattamento. Per quanto possibile sta tenendo fan e follower aggiornati: vanta una community molto affezionata, che l'ha sempre sostenuta e che ora gioisce con lei per la bella notizia.

Il push present di Paola Turani: un orologio di lusso

La modella sta ricevendo tantissime domande in questi giorni. Con una certa sorpresa ha scoperto che molte riguardano il suo corpo e la sua pancia: un'attenzione che non si aspettava fosse così ossessiva. In gravidanza non aveva nascosto i chili in più, ammettendo di sentirsi molto bene guardandosi allo specchio. Adesso è consapevole che ci vorrà tempo per tornare in forma, ma non ha alcuna fretta e ha spiegato che nessuna donna dovrebbe averne né dovrebbe avvertire quel tipo di pressione addosso. I cambiamenti del corpo femminile sono del tutto normali, durante la gravidanza e dopo il parto e invece sono frequenti i fenomeni di mum shaming: critiche e giudizi che sfociano in un vero e proprio accanimento gratuito e cattivo verso le neo mamme e la loro forma fisica.

Tra le domande rivolte all'influencer c'è stata anche quella sul push present. Ebbene sì, anche lei ha ricevuto il tradizionale regalo che si fa per celebrare la neo mamma che ha appena dato alla luce il suo bambino. Al ritorno dall'ospedale, la Turani ha trovato una sorpresa decisamente gradita. Si tratta di un orologio Patek Philippe, antica azienda svizzera produttrice di orologi di lusso, tra i più pregiati al mondo. Il modello che l'influencer ha mostrato nelle Instagram Stories appartiene alla collezione Aquanaut Luce: quadrante e cinturino abbinati color bianco opaco, cassa arrotondata ottagonale, lunetta impreziosita da ben 48 diamanti, cifre applicate in oro. Sul sito è riportato anche il prezzo da capogiro: ben 17.780 euro!