Paola Turani è mamma, è nato Enea Francesco: la prima foto dopo il parto col pigiama di seta Paola Turani e il marito Riccardo Serpellini sono genitori: alle ore 00.52 è nato il loro primogenito, Enea Francesco Serpellini. L’annuncio è arrivato questa mattina, attraverso una foto pubblicata sul profilo Instagram della modella e influencer.

A cura di Giusy Dente

Paola Turani dopo il parto

Paola Turani è diventata mamma: questa notte alle ore 00.52 è nato Enea Francesco Serpellini. L'annuncio è arrivato questa mattina, quando l'influencer e modella ha condiviso il primo scatto col marito Riccardo Serpellini e il neonato, direttamente dall'ospedale. "Stiamo bene e soprattutto di una felicità indescrivibile" si legge nel post.

Paola Turani corona il suo sogno

La gravidanza di Paola Turani aveva superato ormai le 40esime settimane: qualcuno scherzando l'aveva definita "la gravidanza più lunga della storia"! La 34enne sin dall'inizio ha tenuto i follower costantemente aggiornati, aprendosi anche su un tema delicato, che non era mai riuscita ad affrontare prima sui social: l'infertilità. Per liberarsi di un peso e per essere anche di aiuto a coppie nella stessa situazione, ha raccontato le difficoltà vissute in prima persona: le visite, gli esami, la percezione di questo argomento come di un tabù, qualcosa di cui vergognarsi. Nel suo caso, ad aggravare la situazione c'era anche una forte pressione: continue domande del tipo "Quando fai un figlio?".

Paola Turani e il marito Riccardo Serpellini

Per questo ha speso molte parole anche al riguardo, per invitare le persone a essere più sensibili sul tema della maternità, soprattutto quando non si conoscono i trascorsi di chi si ha di fronte, così da non ferire gratuitamente con frasi del tutto inopportune. Nonostante la decisione di procedere con la PMA (procreazione medico assistita), alla fine è accaduto quello che sembrava impossibile: "Sono rimasta incinta naturalmente. Questa notizia ha spiazzato tutti, medici compresi, eravamo increduli ma di una felicità che è impossibile spiegare a parole! È successo così, dopo 8 anni. Mi piace chiamarlo: il nostro piccolo grande miracolo. Dopo tanta sofferenza è arrivata la nostra gioia" ha raccontato.

Paola Turani dopo il parto

Il primo look da mamma di Paola Turani

La prima foto della famiglia Turani-Serpellini al completo è dolcissima: sul viso della coppia di vedono amore, dolcezza, felicità e tanta gratitudine. Il loro percorso è stato doloroso e difficile, sono stati messi alla prova in questi anni, ma alla fine hanno coronato il loro sogno di diventare genitori. Nel tenero scatto il piccolo Enea è tra le braccia della mamma, indossa una tutina bianca e un capellino. T-shirt nera per ‘il Serpella', come è soprannominata dalla community di Paola Turani, che indossa un pigiama di seta a fiori. La foto è stata in pochi minuti sommersa di like e tantissimi si sono precipitati a fare le congratulazioni alla coppia.