Paola Turani mostra il pancione: “Ho messo 10 kg ma non mi sono mai sentita così bene col mio corpo” Paola Turani aspetta il suo primo figlio dal marito Riccardo Serpellini, è alla 30esima settimana ed è così felice che non può fare a meno di mostrare il pancione. Nelle ultime ore ha posato in lingerie con le forme modificate dalla dolce attesa in vista: nonostante abbia messo su 10 kg, non si è mai sentita così bella.

A cura di Valeria Paglionico

Paola Turani è incinta, aspetta il suo primo figlio dal marito Riccardo Serpellini e non potrebbe essere più felice. Ha dato il lieto annuncio diversi mesi fa sui social, non riuscendo a trattenere la gioia e l'entusiasmo: la gravidanza è infatti arrivata dopo anni di tentativi e una dolorosa diagnosi di infertilità che le aveva quasi fatto perdere le speranze. Oggi definisce al sua dolce attesa un "piccolo miracolo" e non esita a mettere in mostra con orgoglio il pancione ogni volta che può. Complice l'ingresso nella 30esima settimana, di recente lo ha fatto ancora e ne ha approfittato per parlare degli incredibili e meravigliosi cambiamenti che ha subito il suo corpo in questo periodo magico e speciale.

Paola Turani posa in intimo col pancione

Come ormai da tradizione tra le star, anche Paola Turani sta documentando la sua gravidanza sui social, non potendo fare a meno di immortalarsi con il pancione in primo piano. È stato però l'ultimo scatto postato su Instagram ad aver attirato le attenzioni dei fan: l'influencer si è scattata un selfie nello specchio di casa alla 30esima settimana, mettendo in mostra tutta la sua innata femminilità. Ha indossato un reggiseno bralette in pizzo bianco che ha esaltato il seno reso florido dalla gestazione e dei jeans over portati sbottonati, così da non costringere il ventre e da rivelare chiaramente le forme modificate. Il dettaglio che la rende davvero raggiante? Il sorriso che ha stampato sul viso fin da quando ha annunciato di aspettare un bambino.

Il toccante messaggio sui cambiamenti fisici legati alla gravidanza

Accanto alla foto l'influencer ha condiviso anche un toccante messaggio in cui ha parlato dei cambiamenti che il suo corpo sta subendo in gravidanza. Le sue parole sono state: "Oggi sono 30 settimane con te, sono anche +10kg.. d’amore!! E posso dirvi la verità? non mi sono mai sentita così bene e felice con il mio corpo e i suoi cambiamenti come in questi mesi (piedi gonfi a parte)! Volevo anche condividere con voi il messaggio di Marta, una mia follower, letto ieri sera prima di addormentarmi e che mi ha particolarmente emozionata: “Abbiamo tutte capito fin dall'inizio (e no, non parlo dell'inizio della gravidanza) quanto fosse importante per te tutto questo… Vederti così, felice e appagata dalla vita mentre ti emozioni e ci fai emozionare..non ha prezzo". Diventare mamma è un'emozione unica e la Turani lo dimostra: i chili messi su per lei sono amore puro.