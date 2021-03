Il Festival di Sanremo non lo ha vinto, ma ne è stata la regina indiscussa. Orietta Berti non solo ha dimostrato il suo talento e la sua grande professionalità, musicalmente parlando, ma si è dimostrata una donna pronta ad accogliere nuove sfide e a mettersi in gioco, anche con ironia. Il contesto sanremese per lei non era certo nuovo, ma nel tempo il Festival è molto cambiato. L'edizione di quest'anno, in particolare, ha dato spazio a moltissimi cantanti di una generazione giovanissima, alcuni appartenenti anche a nicchie meno conosciute, come l'indie e l'urban. Lei però si è cimentata ugualmente e se il suo brano era perfettamente in linea con la sua vocalità e la sua idea di musica, sul fronte dell'abbigliamento ha invece osato e sperimentato molto di più. Non a caso, il marchio che l'ha vestita per tutte le serate della kermesse è un brand di moda streetstyle molto giovanile: GCDS. Il suo stylist Nicolò Cerioni ha voluto proprio che emergesse il suo lato più estroso e lei ha accettato, dimostrandosi intelligente, moderna e aperta alle novità. Uno dei capi che avrebbe dovuto portate sul palco dell'Ariston, e che poi invece non ha più sfoggiato, è stato indossato il 13 marzo a Verissimo.

Orietta Berti a Sanremo 2021

I look di Orietta Berti a Sanremo sono stati all'insegna della luminosità e, diciamolo, anche dell'autoreferenzialità! Per il debutto ha scelto un completo blu con conchiglie sul seno e gioielli col suo nome, poi è stata la volta dell'outfit rosso luccicante nuovamente con gioielli vistosi da rapper. La quarta serata ha scelto un completo rosa confetto con mantellina scintillante e tirapugni con la scritta "Orietta" mentre per la finale ha stupito tutti con una tunica oro. A quel punto tutti i fan si sono chiesti: e la pelliccia rossa col nome sulla schiena che era stata anticipata?

Colpo di scena: il ritorno della pelliccia

Prima che il Festival cominciasse Giuliano Calza, direttore creativo e fondatore di GCDS, ha condiviso su Instagram la foto di una mantella rossa a forma di conchiglia, con il nome "Orietta" nella parte posteriore, all'altezza della schiena. Poco dopo l'ha condivisa anche Nick Cerioni. A quel punto tutti hanno pensato che si trattasse dell'anticipazione di un look sanremese della cantante, ma così non è stato. La pelliccia, creata appositamente per lei da Calza, non è mai stata portata sul palco dell'Ariston, nemmeno per la finale. Ma colpo di scena: è comparsa nella puntata di Verissimo del 13 marzo, con grande gioia dei fan che non vedevano l'ora che lei la indossasse!