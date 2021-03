Il Festival di Sanremo 2021 è caratterizzata da una grande presenza di cantanti giovani e giovanissimi, a volte provenienti dalla scena indipendente e sconosciuti al grande pubblico. Eppure in fatto di look la più originale è stata proprio la veterana dell'Ariston Orietta Berti, che a 72 anni ha scelto di indossare gli abiti di GCDS, brand dallo stile irriverente e sexy che si rivolge principalmente a un target di adolescenti. Per lei il designer Giuliano Calza ha creato outfit luccicanti ma comunque adatti a una donna matura ed elegante. Un dettaglio però ha mandato i fan in visibilio: i gioielli vistosi con il suo nome sopra, in pieno stile rapper. Per la prima esibizione ha scelto un tirapugni, per la seconda una coppia di bracciali scintillanti e "personalizzati".

I gioielli di Orietta Berti hanno il suo nome sopra

Lo stilista Giuliano Calza da un lato ha voluto rispettare lo stile di Orietta Berti, dall'altro però non ha rinunciato a un tocco di "street style", l'essenza del brand GCDS. Come una vera gangster, infatti Orietta si è presentata sul palco la prima sera con un tirapugni scintillante con il suo nome sopra. Per il duetto con Le Deva della terza serata invece ha indossato due maxibracciali, sempre tempestati di brillanti, con le lettere del suo nome.

in foto: Il dettaglio del bracciale indossato alla terza serata

Anche per questa serata ha scelto un completo di paillettes, ma rosso fuoco anziché blu. E non è finita qui: ha scelto di scrivere il suo nome sulla spilla appuntata sul petto. Una scelta che i fan hanno molto apprezzato: sui social è piovuta una valanga di commenti pieni di entusiasmo. "Vorrei avere la stessa autostima di Orietta Berti", scrive un utente su Twitter; "Queen indiscussa", le fa eco un altro. E c'è chi azzarda il paragone con la rapper Cardi B. Solo un'icona come lei poteva fare del suo nome un logo.